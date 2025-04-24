ЄСПЛ засудив внесення ексдиректора НАБУ Ситника до реєстру корупціонерів

Европейский суд по правам человека 24 апреля признал, что включение бывшего директора НАБУ Артема Сытника в публичный реестр коррупционеров нарушило его право на справедливый суд, уважение к частной жизни и стало проявлением преследования с нечестной целью.

Источник: решение ЕСПЧ по делу "Сытник против Украины" (заявление № 16497/20)

Детали: Суд постановил, что в процессе производства против Сытника были нарушены его право на справедливое судебное разбирательство (статья 6 § 1), право на уважение частной и семейной жизни (статья 8), а также пределы допустимых ограничений прав (статья 18 Конвенции).

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ЕСПЧ зафиксировал, что украинские суды не учли аргументы защиты Сытника, в частности то, что расходы во время отдыха якобы были разделены между друзьями.

В то же время суд отметил, что внесение Сытника в реестр коррупционеров "имело непропорциональное влияние на его частную жизнь, поскольку это продолжается и будет продолжать бросать тень на его репутацию и подрывать профессиональное доверие".

Также в решении указано, что согласно действующему законодательству Украины имя Сытника не может быть изъято из реестра даже по истечении срока ответственности, что трудно согласуется с положением КУоАП о погашении административной ответственности через один год.

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ЕСПЧ также отметил, что хотя заявитель понес как материальный, так и нематериальный ущерб, он заявил, что сам факт признания Судом нарушения Конвенции является для него достаточным возмещением. Суд согласился с этим и не присудил дополнительной компенсации.

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