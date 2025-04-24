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ЄСПЛ засудив внесення ексдиректора НАБУ Ситника до реєстру корупціонерів

Анастасия ПроцЧетверг, 24 апреля 2025, 14:27
ЄСПЛ засудив внесення ексдиректора НАБУ Ситника до реєстру корупціонерів
архивное фото "Радио свобода"

Европейский суд по правам человека 24 апреля признал, что включение бывшего директора НАБУ Артема Сытника в публичный реестр коррупционеров нарушило его право на справедливый суд, уважение к частной жизни и стало проявлением преследования с нечестной целью.

Источник: решение ЕСПЧ по делу "Сытник против Украины" (заявление № 16497/20)

Детали: Суд постановил, что в процессе производства против Сытника были нарушены его право на справедливое судебное разбирательство (статья 6 § 1), право на уважение частной и семейной жизни (статья 8), а также пределы допустимых ограничений прав (статья 18 Конвенции).

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ЕСПЧ зафиксировал, что украинские суды не учли аргументы защиты Сытника, в частности то, что расходы во время отдыха якобы были разделены между друзьями.

В то же время суд отметил, что внесение Сытника в реестр коррупционеров "имело непропорциональное влияние на его частную жизнь, поскольку это продолжается и будет продолжать бросать тень на его репутацию и подрывать профессиональное доверие".

Также в решении указано, что согласно действующему законодательству Украины имя Сытника не может быть изъято из реестра даже по истечении срока ответственности, что трудно согласуется с положением КУоАП о погашении административной ответственности через один год.

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ЕСПЧ также отметил, что хотя заявитель понес как материальный, так и нематериальный ущерб, он заявил, что сам факт признания Судом нарушения Конвенции является для него достаточным возмещением. Суд согласился с этим и не присудил дополнительной компенсации.

Предыстория:

  • 13 декабря 2019 директор НАБУ Артем Сытник проиграл апелляцию в Ровенском апелляционном суде по решению Сарненского суда Ровенской области, который осенью признал директора Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф 3400 грн.
  • Генпрокуратурой в отношении Сытника были составлены админпротоколы о его отдыхе в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который оплатили другие люди и директор НАБУ не указал сумму в декларации. Сытник не оплатил средства за проживание в ходе своего отдыха в сумме 25 тысяч гривен.
  • Сытник назвал врученный ему админпротокол необоснованным. Он также заявил, что сомневается в беспристрастности судьи, рассматривающего дело о получения им коррупционного подарка.
  • В декабре того же года Сытник оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Статья, согласно которой Сытник привлечен к ответственности за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения: ч. 1 ст. 172-5 КУоАП Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков.

НАБУЕСПЧ
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