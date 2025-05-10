Зеленський: Путін створив фальшиве відчуття спокою заради параду 9 травня
Росія навмисне знизила інтенсивність обстрілів напередодні параду 9 травня, але бойові дії насправді не припинялись.
Джерело: заява президента Володимира Зеленського під час пресконференції з європейськими лідерами 10 травня
Пряма мова: "Путін створив фальшиве відчуття спокою лише на час параду 9 травня. Чому фальшиве? Тому що атаки на фронті тривають. Російські штурми не припиняються. Вони досі застосовують авіабомби проти наших позицій на передовій і прикордонних громад".
Деталі: Зеленський також наголосив, що повітряних тривог у ті дні не було, і це лише доводить здатність Москви контролювати рівень ескалації. Президент наголосив, що припинення агресії залежить не від об’єктивних обставин, а від політичної волі Кремля.
Пряма мова: "І це ще раз доводить: коли Москва не хоче вбивати, вона може зупинитися".
Деталі: Зеленський також окреслив основні елементи майбутньої безпекової архітектури, яка має гарантувати Україні тривалий мир і стримування нової агресії з боку Росії. Серед ключових пунктів, за словами глави держави:
- 30-денне повне й безумовне припинення вогню;
- посилення санкційного тиску на Росію;
- зміцнення протиповітряної оборони;
- збільшення міжнародної оборонної підтримки, включно з інвестиціями в українське виробництво зброї;
- створення міжнародних контингентів та гарантій безпеки;
- спільна робота з США над довгостроковим механізмом безпекових гарантій (backstop).
Деталі: Президент підкреслив, що Україна готова конструктивно рухатися до миру, підтримує американську ініціативу щодо припинення вогню, однак Росія відкидає навіть цей базовий крок.
Також Зеленський наголосив на важливості щоденного зміцнення оборони - через технологічну перевагу, нарощування виробництва та стійкість критичної інфраструктури.
Передісторія:
- 28 квітня у Кремлі повідомили, що правитель Росії Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив "перемир′я" у дні 80-річчя перемоги у Другій світовій війні.
- Президент Володимир Зеленський назвав ініціативу Путіна оголосити перемир'я на три дні театральною постановкою для створення атмосфери виходу РФ з ізоляції, і наполягає натомість на перемир'ї на 30 днів, як запропонували США.
- За даними Повітряних сил ЗСУ, від початку доби 8 травня ворожих ударних дронів у повітрі не було зафіксовано, однак противник активізував удари тактичною авіацією. Одна людина загинула та ще двоє дістали поранення внаслідок російських ударів КАБами по Сумщині уночі 8 травня.
- За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16 годину, від початку доби 8 травня російська армія продовжувала штурмові дії по всій лінії фронту, кількість бойових зіткнень сягнула 117.