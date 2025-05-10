Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Путін створив фальшиве відчуття спокою заради параду 9 травня

Українська правдаСубота, 10 травня 2025, 16:44
Зеленський: Путін створив фальшиве відчуття спокою заради параду 9 травня
ОП

Росія навмисне знизила інтенсивність обстрілів напередодні параду 9 травня, але бойові дії насправді не припинялись.

Джерело: заява президента Володимира Зеленського під час пресконференції з європейськими лідерами 10 травня

Пряма мова: "Путін створив фальшиве відчуття спокою лише на час параду 9 травня. Чому фальшиве? Тому що атаки на фронті тривають. Російські штурми не припиняються. Вони досі застосовують авіабомби проти наших позицій на передовій і прикордонних громад".

Реклама:

Деталі: Зеленський також наголосив, що повітряних тривог у ті дні не було, і це лише доводить здатність Москви контролювати рівень ескалації. Президент наголосив, що припинення агресії залежить не від об’єктивних обставин, а від політичної волі Кремля.

Пряма мова: "І це ще раз доводить: коли Москва не хоче вбивати, вона може зупинитися".

Деталі: Зеленський також окреслив основні елементи майбутньої безпекової архітектури, яка має гарантувати Україні тривалий мир і стримування нової агресії з боку Росії. Серед ключових пунктів, за словами глави держави:

РЕКЛАМА:
  • 30-денне повне й безумовне припинення вогню;
  • посилення санкційного тиску на Росію;
  • зміцнення протиповітряної оборони;
  • збільшення міжнародної оборонної підтримки, включно з інвестиціями в українське виробництво зброї;
  • створення міжнародних контингентів та гарантій безпеки;
  • спільна робота з США над довгостроковим механізмом безпекових гарантій (backstop).

Деталі: Президент підкреслив, що Україна готова конструктивно рухатися до миру, підтримує американську ініціативу щодо припинення вогню, однак Росія відкидає навіть цей базовий крок.

Також Зеленський наголосив на важливості щоденного зміцнення оборони - через технологічну перевагу, нарощування виробництва та стійкість критичної інфраструктури.

Передісторія:

Зеленський9 травнявійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відео, оновленоНа авто затриманого "злодія в законі" були спецсигнали – джерело
Франція, Німеччина, Польща, Британія й Україна ухвалили заяву щодо необхідності перемир'я
відеоУ центрі Будапешта затримали колишнього українського дипломата, його депортували
фото, відеоЗеленський влаштував Макрону і Стармеру екскурсію центром Києва
ЗМІ: СБУ затримала "злодія в законі", якого помітили на святкуванні зі спецслужбовцем
Індія та Пакистан підтвердили домовленість про припинення вогню
Усі новини...
Зеленський
Зеленський вважає "неживою" ідею демілітаризованої зони у війні з РФ
Зеленський та представники "коаліції рішучих" зідзвонились із Трампом
Санкції проти росіян і компаній з Ірану, Китаю та Узбекистану: Зеленський підписав указ
Останні новини
00:30
фотоРосіяни вдарили КАБами по Куп’янську, є постраждалі та пошкодження
23:26
фото, відео, оновленоНа авто затриманого "злодія в законі" були спецсигнали – джерело
23:09
NYT: США дозволили Німеччині передати Україні ракети, в тому числі для Patriot
22:37
На фронті за день уже 117 боїв, найбільше на Покровському напрямку – Генштаб
22:08
Франція, Німеччина, Польща, Британія й Україна ухвалили заяву щодо необхідності перемир'я
21:40
Погрожували вирізати тату із прапором і гербом. Історія ЛГБТ-активіста з Херсона, який 64 дні провів у полоні
21:37
відеоУ центрі Будапешта затримали колишнього українського дипломата, його депортували
20:53
На Харківщині розслідують побиття чоловіка військовослужбовцями ТЦК
20:24
фото, відеоЗеленський влаштував Макрону і Стармеру екскурсію центром Києва
20:13
Times: Британія надсилає в Україну макети зброї "в стилі ІКЕА", щоб обдурити росіян
Усі новини...
Реклама:
Реклама: