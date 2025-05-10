Зеленський: Путін створив фальшиве відчуття спокою заради параду 9 травня

Росія навмисне знизила інтенсивність обстрілів напередодні параду 9 травня, але бойові дії насправді не припинялись.

Джерело: заява президента Володимира Зеленського під час пресконференції з європейськими лідерами 10 травня

Пряма мова: "Путін створив фальшиве відчуття спокою лише на час параду 9 травня. Чому фальшиве? Тому що атаки на фронті тривають. Російські штурми не припиняються. Вони досі застосовують авіабомби проти наших позицій на передовій і прикордонних громад".

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Деталі: Зеленський також наголосив, що повітряних тривог у ті дні не було, і це лише доводить здатність Москви контролювати рівень ескалації. Президент наголосив, що припинення агресії залежить не від об’єктивних обставин, а від політичної волі Кремля.

Пряма мова: "І це ще раз доводить: коли Москва не хоче вбивати, вона може зупинитися".

Деталі: Зеленський також окреслив основні елементи майбутньої безпекової архітектури, яка має гарантувати Україні тривалий мир і стримування нової агресії з боку Росії. Серед ключових пунктів, за словами глави держави:

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30-денне повне й безумовне припинення вогню;

посилення санкційного тиску на Росію;

зміцнення протиповітряної оборони;

збільшення міжнародної оборонної підтримки, включно з інвестиціями в українське виробництво зброї;

створення міжнародних контингентів та гарантій безпеки;

спільна робота з США над довгостроковим механізмом безпекових гарантій (backstop).

Деталі: Президент підкреслив, що Україна готова конструктивно рухатися до миру, підтримує американську ініціативу щодо припинення вогню, однак Росія відкидає навіть цей базовий крок.

Також Зеленський наголосив на важливості щоденного зміцнення оборони - через технологічну перевагу, нарощування виробництва та стійкість критичної інфраструктури.

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