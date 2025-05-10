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Зеленский: Путин создал ложное ощущение спокойствия ради парада 9 мая

Украинская правдаСуббота, 10 мая 2025, 16:44
Зеленский: Путин создал ложное ощущение спокойствия ради парада 9 мая
ОП

Россия намеренно снизила интенсивность обстрелов накануне парада 9 мая, но боевые действия на самом деле не прекращались.

Источник: заявление президента Владимира Зеленского на пресс-конференции с европейскими лидерами 10 мая

Прямая речь: "Путин создал ложное ощущение спокойствия лишь на время парада 9 мая. Почему ложное? Потому что атаки на фронте продолжаются. Российские штурмы не прекращаются. Они до сих пор применяют авиабомбы по нашим позициям на передовой и в приграничных громадах".

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Подробности: Зеленский также подчеркнул, что в те дни не было воздушных тревог, и это лишь доказывает способность Москвы контролировать уровень эскалации. Президент отметил, что прекращение агрессии зависит не от объективных обстоятельств, а от политической воли Кремля.

Прямая речь: "И это ещё раз доказывает: когда Москва не хочет убивать - она может остановиться".

Дополнительно: Зеленский также обозначил ключевые элементы будущей архитектуры безопасности, которая должна гарантировать Украине долгосрочный мир и сдерживание новой агрессии со стороны России. Среди основных пунктов, по его словам:

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  • 30-дневное полное и безусловное прекращение огня;

  • усиление санкционного давления на Россию;

  • укрепление противовоздушной обороны;

  • расширение международной оборонной поддержки, включая инвестиции в украинское оборонное производство;

  • создание международных контингентов и гарантий безопасности;

  • совместная работа с США над долгосрочным механизмом гарантий безопасности (backstop).

Президент подчеркнул, что Украина готова конструктивно двигаться к миру, поддерживает американскую инициативу о прекращении огня, однако Россия отвергает даже этот базовый шаг.

Также Зеленский отметил важность ежедневного укрепления обороны — за счёт технологического преимущества, увеличения производства и устойчивости критической инфраструктуры.

Предыстория:

Зеленский9 маявойнаРосcия
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