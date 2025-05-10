Зеленский: Путин создал ложное ощущение спокойствия ради парада 9 мая
Россия намеренно снизила интенсивность обстрелов накануне парада 9 мая, но боевые действия на самом деле не прекращались.
Источник: заявление президента Владимира Зеленского на пресс-конференции с европейскими лидерами 10 мая
Прямая речь: "Путин создал ложное ощущение спокойствия лишь на время парада 9 мая. Почему ложное? Потому что атаки на фронте продолжаются. Российские штурмы не прекращаются. Они до сих пор применяют авиабомбы по нашим позициям на передовой и в приграничных громадах".
Подробности: Зеленский также подчеркнул, что в те дни не было воздушных тревог, и это лишь доказывает способность Москвы контролировать уровень эскалации. Президент отметил, что прекращение агрессии зависит не от объективных обстоятельств, а от политической воли Кремля.
Прямая речь: "И это ещё раз доказывает: когда Москва не хочет убивать - она может остановиться".
Дополнительно: Зеленский также обозначил ключевые элементы будущей архитектуры безопасности, которая должна гарантировать Украине долгосрочный мир и сдерживание новой агрессии со стороны России. Среди основных пунктов, по его словам:
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30-дневное полное и безусловное прекращение огня;
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усиление санкционного давления на Россию;
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укрепление противовоздушной обороны;
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расширение международной оборонной поддержки, включая инвестиции в украинское оборонное производство;
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создание международных контингентов и гарантий безопасности;
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совместная работа с США над долгосрочным механизмом гарантий безопасности (backstop).
Президент подчеркнул, что Украина готова конструктивно двигаться к миру, поддерживает американскую инициативу о прекращении огня, однако Россия отвергает даже этот базовый шаг.
Также Зеленский отметил важность ежедневного укрепления обороны — за счёт технологического преимущества, увеличения производства и устойчивости критической инфраструктуры.
Предыстория:
- 28 апреля в Кремле сообщили, что правитель России Владимир Путин в одностороннем порядке объявил "перемирие" в дни 80-летия победы во Второй мировой войне.
- Президент Владимир Зеленский назвал инициативу Путина объявить перемирие на три дня театральной постановкой для создания атмосферы выхода РФ из изоляции, и настаивает вместо этого на перемирии на 30 дней.
- По данным Воздушных сил ВСУ, с начала суток 8 мая вражеских ударных дронов в воздухе не было зафиксировано, однако противник активизировал удары тактической авиацией. Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российских ударов КАБами по Сумской области ночью 8 мая.
- По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 16 часов, с начала суток 8 мая российская армия продолжала штурмовые действия по всей линии фронта, количество боевых столкновений достигло 117.