Єрмак про готовність Зеленського зустрітися з Путіним: Припинення вогню, потім все інше

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи пропозицію президента Володимира Зеленського про перемир'я і зустріч із правителем РФ Володимиром Путіним у Стамбулі, заявив, що передусім має настати припинення вогню.

Джерело: Єрмак у Telegram, поширивши пост Зеленського

Пряма мова: "Припинення вогню Росією, потім все інше.

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Президент Володимир Зеленський готовий зробити все, щоб війна завершилась, і чекатиме Путіна у четвер.

А що Путін? Боїться? Побачимо".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський у неділю ввечері заявив, що очікує від РФ на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на лідера Кремля Володимира Путіна в Туреччині 15 травня.

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після цього висловив сумнів, що російська сторона має хоч частину такої сміливості як Зеленський, який запропонував Путіну особисту зустріч у Туреччині.

Передісторія: