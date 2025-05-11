Єрмак про готовність Зеленського зустрітися з Путіним: Припинення вогню, потім все інше
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи пропозицію президента Володимира Зеленського про перемир'я і зустріч із правителем РФ Володимиром Путіним у Стамбулі, заявив, що передусім має настати припинення вогню.
Джерело: Єрмак у Telegram, поширивши пост Зеленського
Пряма мова: "Припинення вогню Росією, потім все інше.
Президент Володимир Зеленський готовий зробити все, щоб війна завершилась, і чекатиме Путіна у четвер.
А що Путін? Боїться? Побачимо".
Що передувало: Президент Володимир Зеленський у неділю ввечері заявив, що очікує від РФ на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на лідера Кремля Володимира Путіна в Туреччині 15 травня.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після цього висловив сумнів, що російська сторона має хоч частину такої сміливості як Зеленський, який запропонував Путіну особисту зустріч у Туреччині.
Передісторія:
- Під час візиту до Києва 10 травня лідери "коаліції рішучих" висунули вимогу до Росії з 12 травня піти на безумовне припинення вогню на 30 днів. У разі відмови вони готові застосувати нові санкції та зазначили, що це будуть синхронізовані кроки Європи і США. Перед цим оголошенням вони провели спільну телефонну розмову з Дональдом Трампом.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі після встановлення повного і безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів.
- У нічній заяві 11 травня правитель Росії Володимир Путін заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня, але не згадав про 30-денне перемир'я.
- 11 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на запропоновані кремлівським лідером Володимиром Путіним переговори в Туреччині 15 травня, хоча вони не передбачають укладення 30-денного перемир'я.