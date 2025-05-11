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Ермак о готовности Зеленского встретиться с Путиным: Прекращение огня, потом все остальное

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 мая 2025, 21:04
Ермак о готовности Зеленского встретиться с Путиным: Прекращение огня, потом все остальное
Андрей Ермак, фото Global Images via Getty Images

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, комментируя предложение президента Владимира Зеленского о перемирии и встрече с правителем РФ Владимиром Путиным в Стамбуле, заявил, что прежде всего должно наступить прекращение огня.

Источник: Ермак в Telegram, распространив пост Зеленского

Прямая речь: "Прекращение огня Россией, потом все остальное.

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Президент Владимир Зеленский готов сделать все, чтобы война завершилась, и будет ждать Путина в четверг.

А что Путин? Боится? Посмотрим".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в воскресенье вечером заявил, что ожидает от РФ прекращения огня с 12 мая и лично будет ждать лидера Кремля Владимира Путина в Турции 15 мая.

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Министр иностранных дел Андрей Сибига после этого выразил сомнение, что российская сторона имеет хоть часть такой смелости как \Зеленский, который предложил Путину личную встречу в Турции.

Предыстория:

  • Во время визита в Киев 10 мая лидеры "коалиции решительных" выдвинули требование к России с 12 мая пойти на безусловное прекращение огня на 30 дней. В случае отказа они готовы применить новые санкции и отметили, что это будут синхронизированные шаги Европы и США. Перед этим объявлением они провели совместный телефонный разговор с Дональдом Трампом.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к мирным переговорам в любом формате после установления полного и безусловного прекращения огня минимум на 30 дней.
  • Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.
  • 11 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложенные кремлевским лидером Владимиром Путиным переговоры в Турции 15 мая, хотя они не предусматривают заключения 30-дневного перемирия.

Андрей ЕрмакЗеленскийПутинперемирие
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