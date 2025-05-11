Ермак о готовности Зеленского встретиться с Путиным: Прекращение огня, потом все остальное

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, комментируя предложение президента Владимира Зеленского о перемирии и встрече с правителем РФ Владимиром Путиным в Стамбуле, заявил, что прежде всего должно наступить прекращение огня.

Источник: Ермак в Telegram, распространив пост Зеленского

Прямая речь: "Прекращение огня Россией, потом все остальное.

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Президент Владимир Зеленский готов сделать все, чтобы война завершилась, и будет ждать Путина в четверг.

А что Путин? Боится? Посмотрим".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в воскресенье вечером заявил, что ожидает от РФ прекращения огня с 12 мая и лично будет ждать лидера Кремля Владимира Путина в Турции 15 мая.

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Министр иностранных дел Андрей Сибига после этого выразил сомнение, что российская сторона имеет хоть часть такой смелости как \Зеленский, который предложил Путину личную встречу в Турции.

Предыстория: