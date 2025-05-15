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Україна на переговорах у Туреччині готова говорити про 30-денне припинення вогню – ЗМІ

Ірина БалачукЧетвер, 15 травня 2025, 09:53
Україна на переговорах у Туреччині готова говорити про 30-денне припинення вогню – ЗМІ
Фото ілюстративне з Getty Images

Українські чиновники заявили, що зустрінуться з російською командою лише для того, щоб обговорити, як реалізувати і контролювати безумовне 30-денне припинення вогню, запропоноване адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Джерело: The Wall Street Journal та Суспільне з посиланням на свої джерела, російське пропагандистське агентство РИА Новости

Деталі: WSJ нагадує, що Україна погодилася на таке припинення вогню ще в березні, але глава РФ Володимир Путін досі не підтримав цю ідею.

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Суспільне повідомляє, що наразі офіційно не повідомляли, хто увійде до української делегації.

Уночі стало відомо, що російську очолить помічник Путіна Володимир Мединський. Він вже представляв Росію на перемовинах на початку повномасштабного вторгнення.

РИА Новости з посиланням на свої джерела повідомляють, що початок переговорів очікується по обіді. Вранці російські ЗМІ писали, що перемовини мають початися о 10 ранку.

Передісторія: 

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переговориТуреччинаперемир’я
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