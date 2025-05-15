Україна на переговорах у Туреччині готова говорити про 30-денне припинення вогню – ЗМІ
Українські чиновники заявили, що зустрінуться з російською командою лише для того, щоб обговорити, як реалізувати і контролювати безумовне 30-денне припинення вогню, запропоноване адміністрацією президента США Дональда Трампа.
Джерело: The Wall Street Journal та Суспільне з посиланням на свої джерела, російське пропагандистське агентство РИА Новости
Деталі: WSJ нагадує, що Україна погодилася на таке припинення вогню ще в березні, але глава РФ Володимир Путін досі не підтримав цю ідею.
Суспільне повідомляє, що наразі офіційно не повідомляли, хто увійде до української делегації.
Уночі стало відомо, що російську очолить помічник Путіна Володимир Мединський. Він вже представляв Росію на перемовинах на початку повномасштабного вторгнення.
РИА Новости з посиланням на свої джерела повідомляють, що початок переговорів очікується по обіді. Вранці російські ЗМІ писали, що перемовини мають початися о 10 ранку.
- У нічній заяві 11 травня правитель Росії Володимир Путін заявив, що нібито налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі 15 травня.
- Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган підтвердив Зеленському, що готовий прийняти прямі переговори України з РФ.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що 15 травня має заплановану зустріч з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі, однак якщо очільник Кремля погодиться прилетіти у Стамбул, то він та Ердоган прилетять до нього.
- Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться приїхати у Туреччину, це стане останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну. У Кремлі заявили, що російська сторона продовжує підготовку до переговорів у Стамбулі 15 травня і інших коментарів не дає.
- Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів з Росією, але для цього є умова – повне припинення вогню країною-агресоркою.
- Глава Кремля Володимир Путін пізно ввечері 14 травня затвердив склад делегації на переговори з Україною в Туреччині 15 травня. Самого Путіна в списку немає.
- Напередодні переговорів, у ніч на 15 травня, росіяни атакували Україну 110-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 91 дрон не долетів до цілі.