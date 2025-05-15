Украина на переговорах в Турции готова говорить о 30-дневном прекращении огня – СМИ
Украинские чиновники заявили, что встретятся с российской командой лишь для того, чтобы обсудить, как реализовать и контролировать безусловное 30-дневное прекращение огня, предложенное администрацией президента США Дональда Трампа.
Источник: The Wall Street Journal и Суспільне со ссылкой на свои источники, российское пропагандистское агентство РИА Новости
Детали: WSJ напоминает, что Украина согласилась на такое прекращение огня еще в марте, но глава РФ Владимир Путин до сих пор не поддержал эту идею.
Суспільне сообщает, что пока официально не сообщалось, кто войдет в украинскую делегацию.
Ночью стало известно, что российскую возглавит помощник Путина Владимир Мединский. Он уже представлял Россию на переговорах в начале полномасштабного вторжения.
РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщают, что начало переговоров ожидается после обеда. Утром российские СМИ писали, что переговоры должны начаться в 10 утра.
Предыстория:
- В ночном заявлении 11 мая правитель России Владимир Путин заявил, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле 15 мая.
- Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил Зеленскому, что готов принять прямые переговоры Украины с РФ.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что 15 мая у него запланирована встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, однако если глава Кремля согласится прилететь в Стамбул, то он и Эрдоган прилетят к нему.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что если Путин откажется приехать в Турцию, это станет последним сигналом о нежелании России заканчивать войну. В Кремле заявили, что российская сторона продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая и других комментариев не дает.
- Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией, но для этого есть условие – полное прекращение огня страной-агрессором.
- Глава Кремля Владимир Путин поздно вечером 14 мая утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Турции 15 мая. Самого Путина в списке нет.
- Накануне переговоров, в ночь на 15 мая, россияне атаковали Украину 110-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, 91 дрон не долетел до цели.