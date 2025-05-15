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Украина на переговорах в Турции готова говорить о 30-дневном прекращении огня – СМИ

Ирина БалачукЧетверг, 15 мая 2025, 09:53
Украина на переговорах в Турции готова говорить о 30-дневном прекращении огня – СМИ
Российский "Шахед". Фото иллюстративное с Getty Images

Украинские чиновники заявили, что встретятся с российской командой лишь для того, чтобы обсудить, как реализовать и контролировать безусловное 30-дневное прекращение огня, предложенное администрацией президента США Дональда Трампа.

Источник: The Wall Street Journal и Суспільне со ссылкой на свои источники, российское пропагандистское агентство РИА Новости

Детали: WSJ напоминает, что Украина согласилась на такое прекращение огня еще в марте, но глава РФ Владимир Путин до сих пор не поддержал эту идею.

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Суспільне сообщает, что пока официально не сообщалось, кто войдет в украинскую делегацию.

Ночью стало известно, что российскую возглавит помощник Путина Владимир Мединский. Он уже представлял Россию на переговорах в начале полномасштабного вторжения.

РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщают, что начало переговоров ожидается после обеда. Утром российские СМИ писали, что переговоры должны начаться в 10 утра.

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переговорыТурцияперемирие
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