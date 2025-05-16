ЗМІ: Зустріч між представниками України, РФ та Туреччини заплановано на 12:30
П'ятниця, 16 травня 2025, 09:51
Турецьке агентство Anadolu повідомило, що тристороння зустріч між представниками України, РФ та Туреччини запланована на 12:30.
Джерело: Anadolu в Х
Деталі: Згідно з графіком, о 10:45 відбудеться тристороння зустріч у форматі Туреччина-США-Україна.
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Після неї запланована зустріч Туреччина-Росія-Україна. Її планують розпочати о 12:30.
Обидві зустрічі відбудуться у палаці османських султанів Долмабахче, який є офіційною резиденцією президента Туреччини в місті.
Що передувало:
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- Раніше співрозмовники "Української правди" повідомили, що переговори делегацій України та Росії в Стамбулі розпочнуться у п'ятницю, 16 травня.
- Глава російської делегації та помічник Путіна Володимир Мединський заявляв, що представників України чекатимуть на переговори о 10 ранку в п'ятницю у Стамбулі.
Нагадаємо:
- 15 травня президент України вирушив до Анкари, очікуючи прибуття господаря Кремля Володимира Путіна. Але речник глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін не поїде у Стамбул на переговори з українською делегацією. Натомість РФ відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським.
- З огляду на це державний секретар США Марко Рубіо не бачить шансів на прорив у переговорах між делегаціями України та Росії у Стамбулі.
- Попри це, Зеленський вирішив відправити на переговори у Стамбул українську делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим.
- Зеленський заявив, що США і Туреччина будуть посередниками на мирних переговорах між Україною та Росією у Стамбулі.
- 15 травня Зеленський затвердив склад української делегації для переговорів із Росією у Стамбулі "щодо досягнення справедливого і сталого миру", туди ввійшло 12 людей. Указ Зеленського також передбачає, що глава делегації за погодженням із ним може вносити зміни до складу делегації, і затверджує таємні переговорні директиви.