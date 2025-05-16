Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ: Зустріч між представниками України, РФ та Туреччини заплановано на 12:30

Анастасія ПроцП'ятниця, 16 травня 2025, 09:51
ЗМІ: Зустріч між представниками України, РФ та Туреччини заплановано на 12:30
фото: Anadolu

Турецьке агентство Anadolu повідомило, що тристороння зустріч між представниками України, РФ та Туреччини запланована на 12:30.

Джерело: Anadolu в Х

Деталі: Згідно з графіком, о 10:45 відбудеться тристороння зустріч у форматі Туреччина-США-Україна.

Реклама:

Після неї запланована зустріч Туреччина-Росія-Україна. Її планують розпочати о 12:30.

Обидві зустрічі відбудуться у палаці османських султанів Долмабахче, який є офіційною резиденцією президента Туреччини в місті.

Що передувало: 

РЕКЛАМА:
  • Раніше співрозмовники "Української правди" повідомили, що переговори делегацій України та Росії в Стамбулі розпочнуться у п'ятницю, 16 травня.
  • Глава російської делегації та помічник Путіна Володимир Мединський заявляв, що представників України чекатимуть на переговори о 10 ранку в п'ятницю у Стамбулі.

Нагадаємо:

  • 15 травня президент України вирушив до Анкари, очікуючи прибуття господаря Кремля Володимира Путіна. Але речник глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін не поїде у Стамбул на переговори з українською делегацією. Натомість РФ відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським.
  • З огляду на це державний секретар США Марко Рубіо не бачить шансів на прорив у переговорах між делегаціями України та Росії у Стамбулі.
  • Попри це, Зеленський вирішив відправити на переговори у Стамбул українську делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим.
  • Зеленський заявив, що США і Туреччина будуть посередниками на мирних переговорах між Україною та Росією у Стамбулі.
  • 15 травня Зеленський затвердив склад української делегації для переговорів із Росією у Стамбулі "щодо досягнення справедливого і сталого миру", туди ввійшло 12 людей. Указ Зеленського також передбачає, що глава делегації за погодженням із ним може вносити зміни до складу делегації, і затверджує таємні переговорні директиви.

ТуреччинаРосіяУкраїнаСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росіяни вранці атакували комунальників у Куп’янську: 1 загибла, 4 поранених   
Україна втратила F-16: пілот відвів літак від населеного пункту і успішно катапультувався – Повітряні сили  
Мерц сказав, коли ЄС може схвалити новий пакет санкцій проти Росії
У Лондоні затримали 21-річного українця за підозрою в підпалі будинку премʼєра
Рубіо розказав, коли США обговорять потенційну зустріч Трампа і Путіна
Переговори української та російської делегацій в Туреччині розпочнуться в п'ятницю – джерело
Усі новини...
Туреччина
У Туреччині презентували версію безпілотника Bayraktar TB2 зі штучним інтелектом
Трамп, який говорив про можливу поїздку в Стамбул, після візиту в ОАЕ повернеться додому – ЗМІ
Глава російської делегації покликав представників України на переговори вранці в п'ятницю
Останні новини
10:43
У Херсоні під обстріл потрапили працівники МВА, є поранений, у Бериславі окупанти убили чоловіка
10:20
Зеленський прибув до Албанії
10:20
ЗМІ: на саміті в Албанії розглянуть введення мит на імпорт з РФ на тлі зриву переговорів
10:18
Що буде зі світовим ВВП – прогноз від ООН
10:14
Польща готує черговий пакет військової допомоги Україні на 200 млн євро
10:09
відеоСкандал у Римі: юна російська тенісистка послала тренерку під час матчу
10:08
Що таке синдром струшеної дитини і як йому запобігти – пояснення педіатра
10:03
СБУ заявила про заходи щодо "злодія в законі" Умки, якого раніше помітили на святкуванні зі спецслужбовцем
09:55
Росіяни вранці атакували комунальників у Куп’янську: 1 загибла, 4 поранених   
09:54
Стало відомо, скільки ще можуть діяти мита Трампа проти Китаю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: