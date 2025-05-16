ЗМІ: Зустріч між представниками України, РФ та Туреччини заплановано на 12:30

Турецьке агентство Anadolu повідомило, що тристороння зустріч між представниками України, РФ та Туреччини запланована на 12:30.

Джерело: Anadolu в Х

Деталі: Згідно з графіком, о 10:45 відбудеться тристороння зустріч у форматі Туреччина-США-Україна.

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Після неї запланована зустріч Туреччина-Росія-Україна. Її планують розпочати о 12:30.

Обидві зустрічі відбудуться у палаці османських султанів Долмабахче, який є офіційною резиденцією президента Туреччини в місті.

Що передувало:

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Раніше співрозмовники "Української правди" повідомили, що переговори делегацій України та Росії в Стамбулі розпочнуться у п'ятницю, 16 травня.

Глава російської делегації та помічник Путіна Володимир Мединський заявляв, що представників України чекатимуть на переговори о 10 ранку в п'ятницю у Стамбулі.

Нагадаємо: