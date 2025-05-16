СМИ: Встреча между представителями Украины, РФ и Турции запланирована на 12:30
Пятница, 16 мая 2025, 09:51
Турецкое агентство Anadolu сообщило, что трехсторонняя встреча между представителями Украины, РФ и Турции запланирована на 12:30.
Источник: Anadolu в Х
Детали: Согласно графику, в 10:45 состоится трехсторонняя встреча в формате Турция-США-Украина.
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После нее запланирована встреча Турция-Россия-Украина. Ее планируют начать в 12:30.
Обе встречи состоятся во дворце османских султанов Долмабахче, который является официальной резиденцией президента Турции в городе.
Что предшествовало:
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- Ранее собеседники "Украинской правды" сообщили, что переговоры делегаций Украины и России в Стамбуле начнутся в пятницу, 16 мая.
- Глава российской делегации и помощник Путина Владимир Мединский заявлял, что представителей Украины будут ждать на переговоры в 10 утра в пятницу в Стамбуле.
Напомним:
- Президент Украины отправился в Анкару, ожидая прибытия хозяина Кремля Владимира Путина. Но пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не поедет в Стамбул на переговоры с украинской делегацией. Вместо этого РФ отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.
- Учитывая это, государственный секретарь США Марко Рубио не видит шансов на прорыв в переговорах между делегациями Украины и России в Стамбуле.
- Несмотря на это, Зеленский решил отправить на переговоры в Стамбул украинскую делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.
- Зеленский заявил, что США и Турция будут посредниками на мирных переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле.
- 15 мая Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле "по достижению справедливого и устойчивого мира", туда вошло 12 человек. Указ Зеленского также предусматривает, что глава делегации по согласованию с ним может вносить изменения в состав делегации, и утверждает тайные переговорные директивы.