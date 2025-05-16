СМИ: Встреча между представителями Украины, РФ и Турции запланирована на 12:30

Турецкое агентство Anadolu сообщило, что трехсторонняя встреча между представителями Украины, РФ и Турции запланирована на 12:30.

Источник: Anadolu в Х

Детали: Согласно графику, в 10:45 состоится трехсторонняя встреча в формате Турция-США-Украина.

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После нее запланирована встреча Турция-Россия-Украина. Ее планируют начать в 12:30.

Обе встречи состоятся во дворце османских султанов Долмабахче, который является официальной резиденцией президента Турции в городе.

Что предшествовало:

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Ранее собеседники "Украинской правды" сообщили, что переговоры делегаций Украины и России в Стамбуле начнутся в пятницу, 16 мая.

Глава российской делегации и помощник Путина Владимир Мединский заявлял, что представителей Украины будут ждать на переговоры в 10 утра в пятницу в Стамбуле.

Напомним: