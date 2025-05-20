Трамп: Потрібен час, щоб оцінити зусилля Києва для припинення вогню
Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна готова до припинення вогню, проте йому потрібен час, аби оцінити зусилля Києва для досягнення цієї мети.
Джерело: Трамп під час заходу на честь правоохоронних органів в Овальному кабінеті Білого дому, цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Трампа: "Я сказав: українці готові до припинення вогню. Вони готові до мирних переговорів".
Деталі: На питання журналіста, чи робить Україна достатньо, щоб цього досягти, Трамп сказав, що йому потрібен час, аби зробити висновки.
Пряма мова Трампа: "Я б краще сказав вам приблизно через два тижні, бо не можу сказати ні "так", ні "ні".
Я думаю, Зеленський – сильний хлопець. І з ним нелегко мати справу.
Але я думаю, що він хоче зупинитися. Це дуже погана річ, те, що там відбувається.
Я думаю, що він хоче зупинитися. Але я міг би краще відповісти на це питання через два чи чотири тижні. Я сподіваюся, що відповідь буде такою, що він хоче вирішити цю проблему".
Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розглядає можливість проведення міжнародної зустрічі за участю делегацій Росії, Сполучених Штатів, країн Європейського Союзу та Великої Британії.
Речник Кремля Дмитро Пєсков зробив низку заяв після розмови президента США Дональда Трампа і правителя Росії Володимира Путіна, згадавши зокрема про "меморандум" з Україною, що стосується і припинення вогню, додавши, що його термінів підготовки "немає і бути не може".
Що передувало:
- 19 травня Трамп провів двогодинну розмову з Путіним, після якої заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори щодо припинення вогню.
- Путін заявив, що Росія начебто готова працювати над меморандумом з Україною, який включає і можливе припинення вогню на певний час. Також глава РФ сказав, що контакти між переговорними групами, що зустрічались у Стамбулі "відновились".
- Раніше ЗМІ дізнались, що перед дзвінком з господарем Кремля Трамп "кілька хвилин" поговорив із Володимиром Зеленським.
- Трамп після телефонної розмови з лідером РФ Володимиром Путіним 19 травня оголосив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори щодо припинення вогню.
- Трамп заявив, що готовий "відійти" від переговорів щодо припинення війни Росії проти України в разі, якщо не буде досягнуто прогресу.