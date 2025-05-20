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Трамп: Нужно время, чтобы оценить усилия Киева для прекращения огня

Ольга ГлущенкоВторник, 20 мая 2025, 03:40
Трамп: Нужно время, чтобы оценить усилия Киева для прекращения огня
Дональд Трамп, скриншот видео

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина готова к прекращению огня, однако ему нужно время, чтобы оценить усилия Киева для достижения этой цели.

Источник: Трамп во время мероприятия в честь правоохранительных органов в Овальном кабинете Белого дома, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Трампа: "Я сказал: украинцы готовы к прекращению огня. Они готовы к мирным переговорам".

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Детали: На вопрос журналиста, делает ли Украина достаточно, чтобы этого достичь, Трамп сказал, что ему нужно время, чтобы сделать выводы.

Прямая речь Трампа: "Я бы лучше сказал вам примерно через две недели, потому что не могу сказать ни "да", ни "нет".

Я думаю, Зеленский – сильный парень. И с ним нелегко иметь дело.

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Но я думаю, что он хочет остановиться. Это очень плохая вещь, что там происходит.

Я думаю, он хочет остановиться. Но я мог бы лучше ответить на этот вопрос через две или четыре недели. Я надеюсь, что ответ будет таким, что он хочет решить эту проблему".

Напомним: Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассматривает возможность проведения международной встречи с участием делегаций России, Соединенных Штатов, стран Европейского Союза и Великобритании.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сделал ряд заявлений после разговора президента США Дональда Трампа и правителя России Владимира Путина, вспомнив в частности о "меморандуме" с Украиной, что касается и прекращения огня, добавив, что его сроков подготовки "нет и быть не может".

Что предшествовало:

  • 19 мая Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным, после которого заявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.
  • Путин заявил, что Россия якобы готова работать над меморандумом с Украиной, который включает и возможное прекращение огня на время. Также глава РФ сказал, что контакты между переговорными группами, которые встречались в Стамбуле "возобновились".
  • Ранее СМИ узнали, что перед звонком с хозяином Кремля Трамп "несколько минут" поговорил с Владимиром Зеленским.
  • Трамп после телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным 19 мая объявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.
  • Трамп заявил, что готов "отойти" от переговоров по прекращению войны России против Украины в случае, если не будет достигнут прогресс.

Трампроссийско-украинская войнаперемирие
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