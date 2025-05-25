За час Курської операції взято в полон 971 російського військового – Генштаб

звільнені за обміном українські бійці, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

За даними Генштабу ЗСУ, за час Курської операції українські військові взяли в полон 971 військовослужбовця збройних сил РФ.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "Для звільнення наших людей з ворожих катівень Сили оборони невпинно наповнюють "обмінний фонд" російськими солдатами та офіцерами.

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Найбільш результативною в цьому плані стала Курська наступальна операція. Так, у період з 6 серпня 2024 року по 25 травня 2025 року наші захисники взяли в полон 971 військовослужбовця збройних сил РФ. Сили оборони України і надалі продовжують активні дії на території Курської області".

Деталі: У Генштабі зазначили, що кількісно переважаючого противника можна перемогти лише нестандартними рішеннями, і Курська кампанія стала "саме таким несподіваним та асиметричним ходом, успішність якого визнана світом".

"Боротьба триває. Боротьба за наші території і наших людей. Україна своїх не кине", – пообіцяли в Генштабі.

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