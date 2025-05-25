За час Курської операції взято в полон 971 російського військового – Генштаб
За даними Генштабу ЗСУ, за час Курської операції українські військові взяли в полон 971 військовослужбовця збройних сил РФ.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ
Дослівно: "Для звільнення наших людей з ворожих катівень Сили оборони невпинно наповнюють "обмінний фонд" російськими солдатами та офіцерами.
Найбільш результативною в цьому плані стала Курська наступальна операція. Так, у період з 6 серпня 2024 року по 25 травня 2025 року наші захисники взяли в полон 971 військовослужбовця збройних сил РФ. Сили оборони України і надалі продовжують активні дії на території Курської області".
Деталі: У Генштабі зазначили, що кількісно переважаючого противника можна перемогти лише нестандартними рішеннями, і Курська кампанія стала "саме таким несподіваним та асиметричним ходом, успішність якого визнана світом".
"Боротьба триває. Боротьба за наші території і наших людей. Україна своїх не кине", – пообіцяли в Генштабі.
Передісторія:
- У п'ятницю 23 травня Україна та Росія провели першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000, в рамках якої вдалося повернути 390 людей. З них 270 військових та 120 цивільних громадян.
- У суботу ще 307 українських захисників повернули з російського полону. Усі вони – чоловіки рядового та сержантського складу.
- 25 травня Україна та Росія провели третю частину обміну в форматі "1000 на 1000". Додому повернулися ще 303 українські захисники.
- Командир бригади Нацгвардії "Азов" полковник Денис ("Редіс") Прокопенко заявив, що під час триденного обміну полоненими з Росією не обміняли жодного "азовця", і не вірить, що влада зацікавлена у поверненні цих бійців.
- Письменник і колишній політв'язень Кремля Станіслав Асєєв повідомив, що серед звільнених у форматі "1000 на 1000" немає жодного з цивільних, які перебувають у російському полоні вже вісім років.