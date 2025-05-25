За время Курской операции взят в плен 971 российский военный – Генштаб

освобожденные по обмену украинские бойцы, фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

По данным Генштаба ВСУ, за время Курской операции украинские военные взяли в плен 971 военнослужащего вооруженных сил РФ.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "Для освобождения наших людей из вражеских застенков Силы обороны неустанно наполняют "обменный фонд" российскими солдатами и офицерами.

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Наиболее результативной в этом плане стала Курская наступательная операция. Так, в период с 6 августа 2024 года по 25 мая 2025 года наши защитники взяли в плен 971 военнослужащего вооруженных сил РФ. Силы обороны Украины и в дальнейшем продолжают активные действия на территории Курской области".

Детали: В Генштабе отметили, что количественно превосходящего противника можно победить только нестандартными решениями, и Курская кампания стала "именно таким неожиданным и асимметричным ходом, успешность которого признана миром".

"Борьба продолжается. Борьба за наши территории и наших людей. Украина своих не бросит", – пообещали в Генштабе.

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