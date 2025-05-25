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За время Курской операции взят в плен 971 российский военный – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 мая 2025, 16:20
За время Курской операции взят в плен 971 российский военный – Генштаб
освобожденные по обмену украинские бойцы, фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

По данным Генштаба ВСУ, за время Курской операции украинские военные взяли в плен 971 военнослужащего вооруженных сил РФ.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "Для освобождения наших людей из вражеских застенков Силы обороны неустанно наполняют "обменный фонд" российскими солдатами и офицерами.

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Наиболее результативной в этом плане стала Курская наступательная операция. Так, в период с 6 августа 2024 года по 25 мая 2025 года наши защитники взяли в плен 971 военнослужащего вооруженных сил РФ. Силы обороны Украины и в дальнейшем продолжают активные действия на территории Курской области".

Детали: В Генштабе отметили, что количественно превосходящего противника можно победить только нестандартными решениями, и Курская кампания стала "именно таким неожиданным и асимметричным ходом, успешность которого признана миром".

"Борьба продолжается. Борьба за наши территории и наших людей. Украина своих не бросит", – пообещали в Генштабе.

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Предыстория:

  • В пятницу 23 мая Украина и Россия провели первую часть договоренности об обмене 1000 на 1000, в рамках которой удалось вернуть 390 человек. Из них 270 военных и 120 гражданских лиц.
  • В субботу еще 307 украинских защитников вернули из российского плена. Все они – мужчины рядового и сержантского состава.
  • 25 мая Украина и Россия провели третью часть обмена в формате "1000 на 1000". Домой вернулись ещё 303 украинских защитника.
  • Командир бригады Нацгвардии "Азов", полковник Денис ("Редис") Прокопенко заявил, что за время трёхдневного обмена не был освобождён ни один "азовец", и выразил сомнение в заинтересованности властей в возвращении этих бойцов.
  • Писатель и бывший политзаключенный Кремля Станислав Асеев сообщил, что среди освобожденных в формате "1000 на 1000" нет ни одного из гражданских, находящихся в российском плену уже восемь лет.

ГенштабпленныеКурская область
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