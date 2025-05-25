За время Курской операции взят в плен 971 российский военный – Генштаб
По данным Генштаба ВСУ, за время Курской операции украинские военные взяли в плен 971 военнослужащего вооруженных сил РФ.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
Дословно: "Для освобождения наших людей из вражеских застенков Силы обороны неустанно наполняют "обменный фонд" российскими солдатами и офицерами.
Наиболее результативной в этом плане стала Курская наступательная операция. Так, в период с 6 августа 2024 года по 25 мая 2025 года наши защитники взяли в плен 971 военнослужащего вооруженных сил РФ. Силы обороны Украины и в дальнейшем продолжают активные действия на территории Курской области".
Детали: В Генштабе отметили, что количественно превосходящего противника можно победить только нестандартными решениями, и Курская кампания стала "именно таким неожиданным и асимметричным ходом, успешность которого признана миром".
"Борьба продолжается. Борьба за наши территории и наших людей. Украина своих не бросит", – пообещали в Генштабе.
Предыстория:
- В пятницу 23 мая Украина и Россия провели первую часть договоренности об обмене 1000 на 1000, в рамках которой удалось вернуть 390 человек. Из них 270 военных и 120 гражданских лиц.
- В субботу еще 307 украинских защитников вернули из российского плена. Все они – мужчины рядового и сержантского состава.
- 25 мая Украина и Россия провели третью часть обмена в формате "1000 на 1000". Домой вернулись ещё 303 украинских защитника.
- Командир бригады Нацгвардии "Азов", полковник Денис ("Редис") Прокопенко заявил, что за время трёхдневного обмена не был освобождён ни один "азовец", и выразил сомнение в заинтересованности властей в возвращении этих бойцов.
- Писатель и бывший политзаключенный Кремля Станислав Асеев сообщил, что среди освобожденных в формате "1000 на 1000" нет ни одного из гражданских, находящихся в российском плену уже восемь лет.