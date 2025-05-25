Медведєв помріяв, що "буферна зона" займе майже всю Україну
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, який і раніше був відомий нереалістичними погрозами, заявив, що "буферна зона" може зайняти практично всю територію України.
Джерело: Медведєв у соцмережі Х
If military aid to the Banderite regime continues, the buffer zone could look like this: pic.twitter.com/0ueLOTeJaHРеклама:— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 25, 2025
Деталі: Медведєв оприлюднив відео, на якому майже вся територія України позначена як так звана "буферна зона".
Він додав до відео підпис: "Якщо військова допомога бандерівському режиму продовжиться, буферна зона може виглядати так".
Що передувало: Раніше Медведєв уже грозився захопити Київ та Одесу, погрожував Заходу ядерними ударами та російськими танками в Берліні, а нещодавно припускав, що в Києві може не настати 10 травня.
22 травня правитель РФ Володимир Путін повідомив своїм урядовцям про ухвалення рішення створити "буферну зону безпеки" вздовж кордону з Україною.