Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, який і раніше був відомий нереалістичними погрозами, заявив, що "буферна зона" може зайняти практично всю територію України.

Джерело: Медведєв у соцмережі Х

If military aid to the Banderite regime continues, the buffer zone could look like this: pic.twitter.com/0ueLOTeJaH Реклама: May 25, 2025

Деталі: Медведєв оприлюднив відео, на якому майже вся територія України позначена як так звана "буферна зона".

Він додав до відео підпис: "Якщо військова допомога бандерівському режиму продовжиться, буферна зона може виглядати так".

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Що передувало: Раніше Медведєв уже грозився захопити Київ та Одесу, погрожував Заходу ядерними ударами та російськими танками в Берліні, а нещодавно припускав, що в Києві може не настати 10 травня.

22 травня правитель РФ Володимир Путін повідомив своїм урядовцям про ухвалення рішення створити "буферну зону безпеки" вздовж кордону з Україною.