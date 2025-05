Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который и раньше был известен нереалистичными угрозами, заявил, что "буферная зона" может занять практически всю территорию Украины.

Источник: Медведев в соцсети Х

If military aid to the Banderite regime continues, the buffer zone could look like this: pic.twitter.com/0ueLOTeJaH

