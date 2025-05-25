Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который и раньше был известен нереалистичными угрозами, заявил, что "буферная зона" может занять практически всю территорию Украины.

Источник: Медведев в соцсети Х

If military aid to the Banderite regime continues, the buffer zone could look like this: pic.twitter.com/0ueLOTeJaH Реклама: May 25, 2025

Детали: Медведев обнародовал видео, на котором почти вся территория Украины обозначена как так называемая "буферная зона".

Он добавил к видео подпись: "Если военная помощь бандеровскому режиму продолжится, буферная зона может выглядеть так".

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Ранее Медведев уже угрожал захватить Киев и Одессу, угрожал Западу ядерными ударами и российскими танками в Берлине, а недавно допускал, что в Киеве может не наступить 10 мая.

22 мая правитель РФ Владимир Путин сообщил своим чиновникам о принятии решения создать "буферную зону безопасности" вдоль границы с Украиной.