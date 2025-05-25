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Медведев помечтал, что "буферная зона" займет почти всю Украину

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 мая 2025, 18:23
Медведев помечтал, что буферная зона займет почти всю Украину
Дмитрий Медведев, фото Getty Images

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который и раньше был известен нереалистичными угрозами, заявил, что "буферная зона" может занять практически всю территорию Украины.

Источник: Медведев в соцсети Х

Детали: Медведев обнародовал видео, на котором почти вся территория Украины обозначена как так называемая "буферная зона".

Он добавил к видео подпись: "Если военная помощь бандеровскому режиму продолжится, буферная зона может выглядеть так".

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Что предшествовало: Ранее Медведев уже угрожал захватить Киев и Одессу, угрожал Западу ядерными ударами и российскими танками в Берлине, а недавно допускал, что в Киеве может не наступить 10 мая.

22 мая правитель РФ Владимир Путин сообщил своим чиновникам о принятии решения создать "буферную зону безопасности" вдоль границы с Украиной.

МедведевРосcия
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