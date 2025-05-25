У Координаційному штабі пояснили, чому серед звільнених немає "азовців" і тих, хто в полоні з 2014 року

Заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов пояснив відсутність серед звільнених в рамках обміну "1000 на 1000" військовослужбовців "Азову" та українців, які перебувають у полоні з 2014 року.

Джерело: Юсов у коментарі журналістам, повідомляє Суспільне, Юсов у Facebook

Деталі: За словами Юсова, обмін відбувався на основі "взаємних списків", і саме російська сторона визначала, кого готова передати Україні, і так само українська сторона формувала свій список.

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"Але кожен, хто знаходиться в російському полоні, має бути повернутий. Україна бореться за кожного свого громадянина. Україна працює дуже в важких умовах повномасштабного вторгнення і Маріупольський гарнізон – це один з пріоритетних напрямків з повернення", – сказав Юсов.

Також він розповів, що Росія ігнорує запити на обмін українців, які перебувають у полоні з самого початку російської агресії у 2014 році, або відмовляє в такому обміні.

Пряма мова: "Вони (росіяни – ред.) говорять "це не військовополонений і не може бути повернутий в рамках обміну". Тобто відмов є багато, але факт залишається фактом. Це порушення міжнародного гуманітарного права, це чергові злочини проти людності. І кожен має повернутись додому".

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Оновлено: Пізніше на своїй сторінці в Facebook Юсов повідомив, що в рамках обміну "1000 на 1000" Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими вперше за період повномасштабного вторгнення зміг звільнити полонених з 46 військових частин Сил безпеки та оборони України.

"Це не лише врятовані життя, але й безцінна інформація та надія, для багатьох інших бранців та їхніх рідних, для всієї країни. Тиша та відповідальність, особливо для тих, хто знає, про, що йде мова, врятують ще тисячі життів українців", – додав він.

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