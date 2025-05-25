У Координаційному штабі пояснили, чому серед звільнених немає "азовців" і тих, хто в полоні з 2014 року
Заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов пояснив відсутність серед звільнених в рамках обміну "1000 на 1000" військовослужбовців "Азову" та українців, які перебувають у полоні з 2014 року.
Джерело: Юсов у коментарі журналістам, повідомляє Суспільне, Юсов у Facebook
Деталі: За словами Юсова, обмін відбувався на основі "взаємних списків", і саме російська сторона визначала, кого готова передати Україні, і так само українська сторона формувала свій список.
"Але кожен, хто знаходиться в російському полоні, має бути повернутий. Україна бореться за кожного свого громадянина. Україна працює дуже в важких умовах повномасштабного вторгнення і Маріупольський гарнізон – це один з пріоритетних напрямків з повернення", – сказав Юсов.
Також він розповів, що Росія ігнорує запити на обмін українців, які перебувають у полоні з самого початку російської агресії у 2014 році, або відмовляє в такому обміні.
Пряма мова: "Вони (росіяни – ред.) говорять "це не військовополонений і не може бути повернутий в рамках обміну". Тобто відмов є багато, але факт залишається фактом. Це порушення міжнародного гуманітарного права, це чергові злочини проти людності. І кожен має повернутись додому".
Оновлено: Пізніше на своїй сторінці в Facebook Юсов повідомив, що в рамках обміну "1000 на 1000" Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими вперше за період повномасштабного вторгнення зміг звільнити полонених з 46 військових частин Сил безпеки та оборони України.
"Це не лише врятовані життя, але й безцінна інформація та надія, для багатьох інших бранців та їхніх рідних, для всієї країни. Тиша та відповідальність, особливо для тих, хто знає, про, що йде мова, врятують ще тисячі життів українців", – додав він.
Передісторія:
- У п'ятницю 23 травня Україна та Росія провели першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000, в рамках якої вдалося повернути 390 людей. З них 270 військових та 120 цивільних громадян.
- У суботу ще 307 українських захисників повернули з російського полону. Усі вони – чоловіки рядового та сержантського складу.
- 25 травня Україна та Росія провели третю частину обміну в форматі "1000 на 1000". Додому повернулися ще 303 українські захисники.
- Командир бригади Нацгвардії "Азов" полковник Денис ("Редіс") Прокопенко заявив, що під час триденного обміну полоненими з Росією не обміняли жодного "азовця", і не вірить, що влада зацікавлена у поверненні цих бійців.
- Письменник і колишній політв'язень Кремля Станіслав Асєєв повідомив, що серед звільнених у форматі "1000 на 1000" немає жодного з цивільних, які перебувають у російському полоні вже вісім років.