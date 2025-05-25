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В Координационном штабе объяснили, почему среди освобожденных нет "азовцев" и тех, кто в плену с 2014 года

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 мая 2025, 19:06
В Координационном штабе объяснили, почему среди освобожденных нет азовцев и тех, кто в плену с 2014 года
освобожденные по обмену 25 мая, фото СБУ

Зампредседателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов объяснил отсутствие среди освобожденных в рамках обмена "1000 на 1000" военнослужащих "Азова" и украинцев, которые находятся в плену с 2014 года.

Источник: Юсов в комментарии журналистам, сообщает Суспільне, Юсов в Facebook

Детали: По словам Юсова, обмен происходил на основе "взаимных списков", и именно российская сторона определяла, кого готова передать Украине, и так же украинская сторона формировала свой список.

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"Но каждый, кто находится в российском плену, должен быть возвращен. Украина борется за каждого своего гражданина. Украина работает очень в тяжелых условиях полномасштабного вторжения, и Мариупольский гарнизон – это одно из приоритетных направлений по возвращению", – сказал Юсов.

Также он рассказал, что Россия игнорирует запросы на обмен украинцев, которые находятся в плену с самого начала российской агрессии в 2014 году, или отказывает в таком обмене.

Прямая речь: "Они (россияне – ред.) говорят "это не военнопленный и не может быть возвращен в рамках обмена". То есть отказов есть много, но факт остается фактом. Это нарушение международного гуманитарного права, это очередные преступления против человечества. И каждый должен вернуться домой".

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Обновлено: Позже на своей странице в Facebook Юсов сообщил, что в рамках обмена "1000 на 1000" Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными впервые за период полномасштабного вторжения смог освободить пленных из 46 воинских частей Сил безопасности и обороны Украины.

"Это не только спасенные жизни, но и бесценная информация и надежда, для многих других пленников и их родных, для всей страны. Тишина и ответственность, особенно для тех, кто знает, о чем идет речь, спасут еще тысячи жизней украинцев", – добавил он.

Предыстория:

  • В пятницу 23 мая Украина и Россия провели первую часть договоренности об обмене 1000 на 1000, в рамках которой удалось вернуть 390 человек. Из них 270 военных и 120 гражданских лиц.
  • В субботу еще 307 украинских защитников вернули из российского плена. Все они – мужчины рядового и сержантского состава.
  • 25 мая Украина и Россия провели третью часть обмена в формате "1000 на 1000". Домой вернулись ещё 303 украинских защитника.
  • Командир бригады Нацгвардии "Азов", полковник Денис ("Редис") Прокопенко заявил, что за время трёхдневного обмена не был освобождён ни один "азовец", и выразил сомнение в заинтересованности властей в возвращении этих бойцов.
  • Писатель и бывший политзаключенный Кремля Станислав Асеев сообщил, что среди освобожденных в формате "1000 на 1000" нет ни одного из гражданских, находящихся в российском плену уже восемь лет.

пленныеобмен
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