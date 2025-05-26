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У Кремлі відреагували на різку критику Трампа щодо Путіна

Станіслав ПогоріловПонеділок, 26 травня 2025, 13:07
У Кремлі відреагували на різку критику Трампа щодо Путіна
Дональд Трамп, Володимир Путін, фото: Getty Images

Прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков прокоментував висловлювання президента США Дональда Трампа, який заявив, що Володимир Путін "абсолютно збожеволів", коментуючи останні повітряні атаки по Україні.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Звичайно, разом з тим, це дуже відповідальний момент (переговорний процес - ред.), який пов’язаний, звичайно, з емоційним навантаженням всіх абсолютно і емоційними реакціями.

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Ми уважно відстежуємо всю реакцію. Разом з тим президент (правитель РФ – ред.) Путін приймає ті рішення, які необхідні для забезпечення безпеки нашої держави".

Деталі: Пєсков почав скаржитись, що начебто Україна погрожувала запрошеним на День перемоги до Москви главам держав. Тому, з огляду на це, Росія "змушена вживати заходів". "І президент (правитель РФ – ред.) Путін робить те, що потрібно для забезпечення безпеки Росії", - сказав Пєсков.

Передісторія: 

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  • Незадовго до цього, Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що глибоко незадоволений діями Володимира Путіна і наголосив, що не розуміє причин нинішніх дій правителя Росії.
  • Після цього Трамп у своїй соцмережі Truth Social різко охарактеризував Путіна, заявивши, що той "абсолютно збожеволів" і попередив: якщо він спробує захопити всю Україну, це призведе до "падіння" Росії.
  • У ніч на 24 травня росіяни запустили по Україні 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 250 ударних безпілотників. Сили оборони збили 6 балістичних ракет та 128 безпілотників, ще 117 дронів визнано "локаційно втраченими" та подавленими РЕБ.
  • У ніч на 25 травня противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу противника – понад 310 з них було знищено або знешкоджено.
  • У ніч на 26 травня Росія здійснила третій поспіль комбінований удар по Україні, цього разу із застосуванням 364-х засобів повітряного нападу: ППО збила 9 крилатих ракет та знешкодила 288 ворожих БпЛА.

ТрампПутінросійсько-українська війна
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