Прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков прокоментував висловлювання президента США Дональда Трампа, який заявив, що Володимир Путін "абсолютно збожеволів", коментуючи останні повітряні атаки по Україні.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Звичайно, разом з тим, це дуже відповідальний момент (переговорний процес - ред.), який пов’язаний, звичайно, з емоційним навантаженням всіх абсолютно і емоційними реакціями.

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Ми уважно відстежуємо всю реакцію. Разом з тим президент (правитель РФ – ред.) Путін приймає ті рішення, які необхідні для забезпечення безпеки нашої держави".

Деталі: Пєсков почав скаржитись, що начебто Україна погрожувала запрошеним на День перемоги до Москви главам держав. Тому, з огляду на це, Росія "змушена вживати заходів". "І президент (правитель РФ – ред.) Путін робить те, що потрібно для забезпечення безпеки Росії", - сказав Пєсков.

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