У Кремлі відреагували на різку критику Трампа щодо Путіна
Прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков прокоментував висловлювання президента США Дональда Трампа, який заявив, що Володимир Путін "абсолютно збожеволів", коментуючи останні повітряні атаки по Україні.
Джерело: пропагандисти "РИА Новости"
Пряма мова Пєскова: "Звичайно, разом з тим, це дуже відповідальний момент (переговорний процес - ред.), який пов’язаний, звичайно, з емоційним навантаженням всіх абсолютно і емоційними реакціями.
Ми уважно відстежуємо всю реакцію. Разом з тим президент (правитель РФ – ред.) Путін приймає ті рішення, які необхідні для забезпечення безпеки нашої держави".
Деталі: Пєсков почав скаржитись, що начебто Україна погрожувала запрошеним на День перемоги до Москви главам держав. Тому, з огляду на це, Росія "змушена вживати заходів". "І президент (правитель РФ – ред.) Путін робить те, що потрібно для забезпечення безпеки Росії", - сказав Пєсков.
Передісторія:
- Незадовго до цього, Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що глибоко незадоволений діями Володимира Путіна і наголосив, що не розуміє причин нинішніх дій правителя Росії.
- Після цього Трамп у своїй соцмережі Truth Social різко охарактеризував Путіна, заявивши, що той "абсолютно збожеволів" і попередив: якщо він спробує захопити всю Україну, це призведе до "падіння" Росії.
- У ніч на 24 травня росіяни запустили по Україні 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 250 ударних безпілотників. Сили оборони збили 6 балістичних ракет та 128 безпілотників, ще 117 дронів визнано "локаційно втраченими" та подавленими РЕБ.
- У ніч на 25 травня противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу противника – понад 310 з них було знищено або знешкоджено.
- У ніч на 26 травня Росія здійснила третій поспіль комбінований удар по Україні, цього разу із застосуванням 364-х засобів повітряного нападу: ППО збила 9 крилатих ракет та знешкодила 288 ворожих БпЛА.