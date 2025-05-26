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В Кремле отреагировали на резкую критику Трампа в отношении Путина

Станислав ПогориловПонедельник, 26 мая 2025, 13:07
В Кремле отреагировали на резкую критику Трампа в отношении Путина
Дональд Трамп, Владимир путин, фото: Getty images

Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа, который заявил, что Владимир Путин "абсолютно сошел с ума", комментируя последние воздушные атаки по Украине.

Источник: пропагандисты "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "Конечно, вместе с тем, это очень ответственный момент (переговорный процесс - ред.), который связан, конечно, с эмоциональной нагрузкой всех абсолютно и эмоциональными реакциями.

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Мы внимательно отслеживаем всю реакцию. Вместе с тем президент (правитель РФ - ред.) Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашего государства".

Детали: Песокв начал жаловаться, что якобы Украина угрожала приглашенным на День победы в Москву главам государств. Поэтому, учитывая это, Россия "вынуждена принимать меры". "И президент (правитель РФ - ред.) Путин делает то, что нужно для обеспечения безопасности России", - сказал Песков.

Предыстория:

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  • Незадолго до этого, Трамп во время общения с журналистами заявил, что глубоко недоволен действиями Владимира Путина и подчеркнул, что не понимает причин нынешних действий правителя России.
  • После этого Трамп в своей соцсети Truth Social резко охарактеризовал  Путина, заявив, что тот "совершенно сошел с ума" и предупредил: если он попытается захватить всю Украину, это приведет к "падению" России.
  • В ночь на 24 мая россияне запустили по Украине 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 250 ударных беспилотников. Силы обороны сбили 6 баллистических ракет и 128 беспилотников, еще 117 дронов признаны "локационно потерянными" и подавленными РЭБ.
  • В ночь на 25 мая противник совершил комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения противника - более 310 из них были уничтожены или обезврежены.
  • В ночь на 26 мая Россия осуществила третий подряд комбинированный удар по Украине, на этот раз с применением 364-х средств воздушного нападения: ПВО сбила 9 крылатых ракет и обезвредила 288 вражеских БпЛА.

ТрампПутинроссийско-украинская война
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