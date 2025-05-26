Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа, который заявил, что Владимир Путин "абсолютно сошел с ума", комментируя последние воздушные атаки по Украине.

Источник: пропагандисты "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "Конечно, вместе с тем, это очень ответственный момент (переговорный процесс - ред.), который связан, конечно, с эмоциональной нагрузкой всех абсолютно и эмоциональными реакциями.

Реклама:

Мы внимательно отслеживаем всю реакцию. Вместе с тем президент (правитель РФ - ред.) Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашего государства".

Детали: Песокв начал жаловаться, что якобы Украина угрожала приглашенным на День победы в Москву главам государств. Поэтому, учитывая это, Россия "вынуждена принимать меры". "И президент (правитель РФ - ред.) Путин делает то, что нужно для обеспечения безопасности России", - сказал Песков.

Предыстория:

РЕКЛАМА: