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Трамп може запровадити санкції проти Росії цього тижня – WSJ

Ольга Глущенко Вівторок, 27 травня 2025, 03:26
Трамп може запровадити санкції проти Росії цього тижня – WSJ
Дональд Трамп, фото: AFP via Getty Images

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії цього тижня.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що йдеться про санкції, оскільки Трамп розчарований "нападками" правителя Кремля Володимира Путіна на Україну та повільними темпами мирних переговорів.

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За словами одного з джерел, обмеження, ймовірно, не включатимуть нових банківських санкцій, але обговорюються інші варіанти тиску на російського лідера, щоб той пішов на поступки за столом переговорів, зокрема щодо 30-денного припинення вогню, яке підтримує Україна, а Росія відкидає.

Разом з тим, видання пише, що Трамп також може вирішити не запроваджувати нові санкції.

У публікації додають, що "Трамп втомився від мирних переговорів" і розглядає можливість відмови участі в них, якщо "останній поштовх не спрацює".

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Дослівно WSJ: "Незрозуміло, що станеться, якщо США відступлять від мирного процесу, і чи продовжить Трамп надавати військову підтримку Україні".

Деталі: Протягом кількох тижнів Трамп чинив опір тиску дорікнути Путіну за відмову погодитися на припинення вогню, яке підтримувала Україна.

Але, за словами джерел WSJ, на мислення Трампа вплинули три ключові думки.

По-перше, це його неприязнь до президента України Володимира Зеленського, який, на думку Трампа, "заохочує до подальшого конфлікту", наполягаючи на санкціях, хоча Зеленський погодився на припинення вогню.

По-друге, на думку Трампа, додаткові санкції проти Росії не обмежать її здатність вести війну, але ускладнять зусилля з відновлення американо-російських економічних зав’язків.

По-третє, Трамп вважав, що знає Путіна, і що російський лідер припинить війну як особисту послугу. Проте небажання Путіна поступитися зіпсувало думку Трампа про свого російського візаві, особливо після телефонної розмови минулого тижня, під час якої Путін відмовився підписати угоду про припинення вогню.

Що передувало: Трамп в неділю, засуджуючи останні російські обстріли України, заявив, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

Передісторія: 

Трампросійсько-українська війнасанкціїПутін
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