Трап может ввести санкции против России на этой неделе – WSJ
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе.
Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на источники
Детали: Издание отмечает, что речь идет о санкциях, поскольку Трамп разочарован "нападками" правителя Кремля Владимира Путина на Украину и медленными темпами мирных переговоров.
По словам одного из источников, ограничения, вероятно, не будут включать новые банковские санкции, но обсуждаются другие варианты давления на российского лидера, чтобы тот пошел на уступки за столом переговоров, в частности, относительно 30-дневного прекращения огня, которое поддерживает Украина, а Россия отвергает.
Вместе с тем издание пишет, что Трамп также может решить не вводить новые санкции.
В публикации добавляют, что "Трамп устал от мирных переговоров" и рассматривает возможность отказа участия в них, если "последний толчок не сработает".
Дословно WSJ: "Непонятно, что произойдет, если США отступят от мирного процесса и продолжит ли Трамп оказывать военную поддержку Украине".
Детали: В течение нескольких недель Трамп сопротивлялся давлению упрекнуть Путина в отказе согласиться на прекращение огня, которое поддерживала Украина.
Но, по словам источников WSJ, на мышление Трампа повлияли три ключевых мнения.
Во-первых, это его неприязнь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который, по мнению Трампа, "поощряет дальнейший конфликт", настаивая на санкциях, хотя Зеленский согласился на прекращение огня.
Во-вторых, по мнению Трампа, дополнительные санкции против России не ограничат ее способность вести войну, но усложнят усилия по возобновлению американо-российских экономических завязок.
В-третьих, Трамп считал, что знает Путина и что российский лидер прекратит войну как личную услугу. Однако нежелание Путина уступить испортило мнение Трампа о своем российском визаве, особенно после телефонного разговора на прошлой неделе, во время которого Путин отказался подписать соглашение о прекращении огня.
Что предшествовало: Трамп в воскресенье, осуждая последние российские обстрелы Украины, заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.
Предыстория:
- Трамп резко охарактеризовал правителя России Владимира Путина, заявив, что тот "совершенно сошел с ума" и предупредил: если он попытается захватить всю Украину, это приведет к "падению" России.
- Незадолго до этого, Трамп во время общения с журналистами заявил, что глубоко недоволен действиями Владимира Путина и подчеркнул, что не понимает причин нынешних действий правителя России.
- По данным Воздушных сил, в ночь на 25 мая противник совершил комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения противника. Под российским ударом оказались 13 регионов. Повреждены более 80 жилых домов, 12 человек погибли, еще 60 ранены.
- Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отметила, что Россия смеется над миром и попытками США достичь мира.
- Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал Запад к решительному ответу на новую волну российских атак против Украины. По его мнению, Путин должен почувствовать истинную цену войны.