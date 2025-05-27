Трап может ввести санкции против России на этой неделе – WSJ

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что речь идет о санкциях, поскольку Трамп разочарован "нападками" правителя Кремля Владимира Путина на Украину и медленными темпами мирных переговоров.

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По словам одного из источников, ограничения, вероятно, не будут включать новые банковские санкции, но обсуждаются другие варианты давления на российского лидера, чтобы тот пошел на уступки за столом переговоров, в частности, относительно 30-дневного прекращения огня, которое поддерживает Украина, а Россия отвергает.

Вместе с тем издание пишет, что Трамп также может решить не вводить новые санкции.

В публикации добавляют, что "Трамп устал от мирных переговоров" и рассматривает возможность отказа участия в них, если "последний толчок не сработает".

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Дословно WSJ: "Непонятно, что произойдет, если США отступят от мирного процесса и продолжит ли Трамп оказывать военную поддержку Украине".

Детали: В течение нескольких недель Трамп сопротивлялся давлению упрекнуть Путина в отказе согласиться на прекращение огня, которое поддерживала Украина.

Но, по словам источников WSJ, на мышление Трампа повлияли три ключевых мнения.

Во-первых, это его неприязнь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который, по мнению Трампа, "поощряет дальнейший конфликт", настаивая на санкциях, хотя Зеленский согласился на прекращение огня.

Во-вторых, по мнению Трампа, дополнительные санкции против России не ограничат ее способность вести войну, но усложнят усилия по возобновлению американо-российских экономических завязок.

В-третьих, Трамп считал, что знает Путина и что российский лидер прекратит войну как личную услугу. Однако нежелание Путина уступить испортило мнение Трампа о своем российском визаве, особенно после телефонного разговора на прошлой неделе, во время которого Путин отказался подписать соглашение о прекращении огня.

Что предшествовало: Трамп в воскресенье, осуждая последние российские обстрелы Украины, заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

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