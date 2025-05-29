"Особистий проєкт": Портнов координував "вугільну справу" Порошенка – джерела 

За інформацією "Української правди", тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов координував слідчих з грудня 2021 року у так званій "вугільній справі" про державну зраду п’ятого президента Петра Порошенка.

Джерело: стаття "Української правди" "Без суду і слідства". Чим Андрій Портнов займався напередодні вбивства?

Деталі: Зазначається, що формально справу розслідувало Державне бюро розслідувань під керівництвом Олексія Сухачова. Однак, за інформацією УП, саме Портнов координував дії слідчих із моменту активації справи наприкінці 2021 року.

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Мова про вперше викриту "Українською правдою" в 2016 році схему, за якою замість вугілля з ПАР в Україну заїжджало вугілля з окупованих шахт Луганської і Донецької областей. Ініціаторами називали Петра Порошенка та Віктора Медведчука.

Після багаторічного застою та імітації слідчих дій розслідування раптово активізувалося одразу після засідання РНБО, яке схвалило санкції проти низки політичних фігур, зокрема Петра Порошенка.

Один зі співрозмовників УП, обізнаний із перебігом справи, пояснив:

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"Портнов роками добивався персонального реваншу. Його головною ціллю завжди був Порошенко – політичний антагоніст і людина, яка не стримала свого часу обіцянки перед ним. "Вугільна справа" стала його особистим проєктом"

Дослівно зі статті: "Саме Печерський районний суд Києва – ключова ланка у вертикалі Портнова – обмежив терміни ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи, що, за словами адвоката Порошенка Іллі Новікова, стало інструментом тиску".

Деталі: Попри те, що наразі не визначено суд, який розглядатиме справу, джерела УП зазначають, що контроль за її перебігом досі залишається в руках тієї ж судової вертикалі, сформованої Портновим.

Також у команді Порошенка називають Портнова основним ініціатором та куратором більшості справ, де фігурує п’ятий президент.

Передісторія:

Портнова застрелили вранці 21 травня біля американської школи в іспанському Мадриді.

За даними УП за кілька днів до вбивства у Мадриді Портнов побував в Україні, де зустрічався з заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим і директором ДБР Олексієм Сухачовим.

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