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"Личный проект": Портнов координировал "угольное дело" Порошенко – источники

Анастасия Проц, Украинская правдаЧетверг, 29 мая 2025, 14:31
Личный проект: Портнов координировал угольное дело Порошенко – источники
АНДРЕЙ ПОРТНОВ. КОЛАЖ LIGA.NET

По информации "Украинской правды", теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов координировал следователей с декабря 2021 года в так называемом "угольном деле" о государственной измене пятого президента Петра Порошенко.

Источник: статья "Украинской правды" "Без суда и следствия". Чем Андрей Портнов занимался накануне убийства?

Детали: Отмечается, что формально дело расследовало Государственное бюро расследований под руководством Алексея Сухачева. Однако, по информации УП, именно Портнов координировал действия следователей с момента активации дела в конце 2021 года.

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Речь о впервые разоблаченной "Украинской правдой" в 2016 году схеме, по которой вместо угля из ЮАР в Украину заезжал уголь с оккупированных шахт Луганской и Донецкой областей. Инициаторами называли Петра Порошенко и Виктора Медведчука.

После многолетнего застоя и имитации следственных действий расследование внезапно активизировалось сразу после заседания СНБО, которое одобрило санкции против ряда политических фигур, в частности Петра Порошенко.

Один из собеседников УП, знакомый с ходом дела, объяснил:

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"Портнов годами добивался персонального реванша. Его главной целью всегда был Порошенко - политический антагонист и человек, который не сдержал в свое время обещания перед ним. "Угольное дело" стало его личным проектом"

Дословно из статьи: "Именно Печерский районный суд Киева - ключевое звено в вертикали Портнова - ограничил сроки ознакомления стороны защиты с материалами дела, что, по словам адвоката Порошенко Ильи Новикова, стало инструментом давления".

Детали: Несмотря на то, что пока не определен суд, который будет рассматривать дело, источники УП отмечают, что контроль за его ходом до сих пор остается в руках той же судебной вертикали, сформированной Портновым.

Также в команде Порошенко называют Портнова основным инициатором и куратором большинства дел, где фигурирует пятый президент.

Предыстория: 

  • Портнова застрелили утром 21 мая возле американской школы в испанском Мадриде.
  • По данным УП за несколько дней до убийства в Мадриде Портнов побывал в Украине, где встречался с заместителем руководителя Офиса президента Олегом Татаровым и директором ГБР Алексеем Сухачевым.

Узнать больше: Контрабанда угля из Донбасса окружением Медведчука. Этой истории пять лет

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 12 февраля объявил о ведении новых санкций СНБО, но не назвал фамилий.
  • Собеседники УП в окружении 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и в СНБО сообщили, что под санкции попал Порошенко.
  • Пятый президент Украины введение санкций в отношении него назвал "колоссальным ударом по внутреннему единству".
  • 13 февраля президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций.
  • В мае УП сообщило, что следствие против Порошенко по так называемому "угольному делу" завершено, ему инкриминируют государственную измену. Сейчас решается вопрос, в каком суде будет рассматриваться дело.

ПорошенкоГБРПортнов
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