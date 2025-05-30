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"Найбільш неадекватний суб'єкт у світі": Зеленський знову дорікнув РФ за відсутність "меморандуму"

Євген КізіловП'ятниця, 30 травня 2025, 21:42
Найбільш неадекватний суб'єкт у світі: Зеленський знову дорікнув РФ за відсутність меморандуму
фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський вчергове висловив невдоволення тим фактом, що Росія досі не надала так званий "меморандум" щодо припинення вогню, який повинен стати темою наступного раунду мирних переговорів у Туреччині.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського в  соцмережах

Пряма мова: "Зараз ані ми в Україні, ані Туреччина як приймаюча сторона не маємо жодної інформації про російський так званий "меморандум". Росіяни чомусь приховують свій цей документ. Абсолютно дивна позиція. Жодного розуміння формату.

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Мабуть, вони в Москві взагалі відвикли від дипломатії. Постійно вони щось роблять таке, щоб довести, що саме вони найбільш неадекватний суб'єкт у світі. Але саме це і переконує всіх, що новий тиск потрібен – тиск на Росію".

Деталі: Президент повідомив також, що у п'ятницю ввечері у нього запланована розмова з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Пряма мова: "Пробуємо додати реальний зміст у можливу зустріч. Жоден день не має втрачатись, бо кожен день підриву росіянами дипломатії – це втрачені життя людей".

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Що передувало:

  • Раніше Зеленський припустив, що наступний раунд переговорів у Стамбулі, який запропонувала Росія, не матиме жодного результату.
  • Водночас глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до наступного раунду переговорів з Росією, однак вона досі очікує від Москви обіцяний текст "меморандуму" щодо припинення вогню.
  • Напередодні стало відомо, що міністр оборони України Рустем Умєров передав РФ документ, що відображає українську позицію та очікує на їхній "меморандум" у відповідь.
  • Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати, які умови для припинення вогню Росія висуватиме у своєму проекті "меморандуму", заявивши, що це потрібно обговорювати непублічно.
  • Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що небажання Росії офіційно передати свій "меморандум" для переговорів свідчить про наявність у ньому нереалістичних вимог та спробу затягнути мирний процес.

ЗеленськийпереговориРосіяТуреччина
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