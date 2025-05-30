"Найбільш неадекватний суб'єкт у світі": Зеленський знову дорікнув РФ за відсутність "меморандуму"

Президент Володимир Зеленський вчергове висловив невдоволення тим фактом, що Росія досі не надала так званий "меморандум" щодо припинення вогню, який повинен стати темою наступного раунду мирних переговорів у Туреччині.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського в соцмережах

Пряма мова: "Зараз ані ми в Україні, ані Туреччина як приймаюча сторона не маємо жодної інформації про російський так званий "меморандум". Росіяни чомусь приховують свій цей документ. Абсолютно дивна позиція. Жодного розуміння формату.

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Мабуть, вони в Москві взагалі відвикли від дипломатії. Постійно вони щось роблять таке, щоб довести, що саме вони найбільш неадекватний суб'єкт у світі. Але саме це і переконує всіх, що новий тиск потрібен – тиск на Росію".

Деталі: Президент повідомив також, що у п'ятницю ввечері у нього запланована розмова з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Пряма мова: "Пробуємо додати реальний зміст у можливу зустріч. Жоден день не має втрачатись, бо кожен день підриву росіянами дипломатії – це втрачені життя людей".

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