"Самый неадекватный субъект в мире": Зеленский снова упрекнул РФ за отсутствие "меморандума"

Президент Владимир Зеленский в очередной раз выразил недовольство тем фактом, что Россия до сих пор не предоставила так называемый "меморандум" о прекращении огня, который должен стать темой следующего раунда мирных переговоров в Турции.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского в соцсетях

Прямая речь: "Сейчас ни мы в Украине, ни Турция как принимающая сторона не имеем никакой информации о российском так называемом "меморандуме". Россияне почему-то скрывают свой этот документ. Абсолютно странная позиция. Никакого понимания формата.

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Видимо, они в Москве вообще отвыкли от дипломатии. Постоянно они делают что-то такое, чтобы доказать, что именно они самый неадекватный субъект в мире. Но именно это и убеждает всех, что нужно новое давление – давление на Россию".

Детали: Президент также сообщил, что в пятницу вечером у него запланирован разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Прямая речь: "Пытаемся придать реальное содержание возможной встрече. Ни один день не должен быть потерян, потому что каждый день подрыва дипломатии россиянами — это потерянные жизни людей".

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