"Самый неадекватный субъект в мире": Зеленский снова упрекнул РФ за отсутствие "меморандума"
Президент Владимир Зеленский в очередной раз выразил недовольство тем фактом, что Россия до сих пор не предоставила так называемый "меморандум" о прекращении огня, который должен стать темой следующего раунда мирных переговоров в Турции.
Источник: вечернее видеообращение Зеленского в соцсетях
Прямая речь: "Сейчас ни мы в Украине, ни Турция как принимающая сторона не имеем никакой информации о российском так называемом "меморандуме". Россияне почему-то скрывают свой этот документ. Абсолютно странная позиция. Никакого понимания формата.
Видимо, они в Москве вообще отвыкли от дипломатии. Постоянно они делают что-то такое, чтобы доказать, что именно они самый неадекватный субъект в мире. Но именно это и убеждает всех, что нужно новое давление – давление на Россию".
Детали: Президент также сообщил, что в пятницу вечером у него запланирован разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Прямая речь: "Пытаемся придать реальное содержание возможной встрече. Ни один день не должен быть потерян, потому что каждый день подрыва дипломатии россиянами — это потерянные жизни людей".
Что предшествовало:
- Ранее Зеленский предположил, что следующий раунд переговоров в Стамбуле, который предложила Россия, не даст никаких результатов.
- В то же время глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина готова к следующему раунду переговоров с Россией, однако она до сих пор ожидает от Москвы обещанный текст "меморандума" о прекращении огня.
- Накануне стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров передал РФ документ, отражающий украинскую позицию, и ожидает их "меморандум" в ответ.
- Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать, какие условия для прекращения огня Россия будет выдвигать в своем проекте "меморандума", заявив, что это нужно обсуждать непублично.
- Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что нежелание России официально передать свой "меморандум" для переговоров свидетельствует о наличии в нем нереалистичных требований и попытке затянуть мирный процесс.