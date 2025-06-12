Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Удар росіян по Харкову 7 червня: кількість жертв зросла до 4

Ірина БалачукЧетвер, 12 червня 2025, 10:13
Удар росіян по Харкову 7 червня: кількість жертв зросла до 4
Фото ДСНС

Харківські рятувальники виявили під завалами тіло четвертої загиблої людини внаслідок російського удару по місту 7 червня. Пошукові роботи тривають.

Джерело: ДСНС в Telegram

Дослівно служба: "Харків: під час розбору завалів на території цивільного підприємства у Київському районі міста рятувальники виявили тіло четвертої загиблої особи. Наразі тривають роботи з його вилучення". 

Реклама:
 
Фото ДСНС 

Деталі: Пошуково-рятувальні роботи тривають. 

 
фото ДСНС 

"Є ймовірність, що під завалами залишаються ще люди", – повідомили в ДСНС.

Передісторія:

РЕКЛАМА:

Харківвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Дрони уразили завод плат "Рєзоніт" у Московській області – Генштаб
В ГУР розповіли, як Росія формує лояльну до Кремля африканську еліту
Пісторіус прибув до Києва, щоб обговорити підтримку ЗСУ
Рубіо привітав росіян із днем РФ: "США підтримують ваше прагнення світлого майбутнього"
оновлено, фото, відеоВорог вчергове атакував Харків: 15 потерпілих, серед них – діти
Президент Сербії похизувався, що не підписав декларацію саміту в Одесі й "не зрадив" Росію
Усі новини...
Харків
Ворог вчергове атакував Харків: 15 потерпілих, серед них – діти
Увечері армія РФ знову вдарила по Харкову БпЛА "Молнія": постраждала жінка
В одному з Харківських ТЦК виникла пожежа: причини встановлюють
Останні новини
10:53
боксУсик зберігає першу позицію у престижному рейтингу P4P від The Ring
10:49
Облив розчинником і підпалив: на Буковині чоловік отримав вирок через насильство над дружиною
10:46
Майже всі французькі міністри задекларували мільйонні статки
10:44
УП: Наступ РФ на Сумщині триває з лютого – оборону залишили без сильних підрозділів
10:15
Трамп готовий відновити діалог із КНДР, але сигналів від Кім Чен Ина нема – Білий дім
10:13
Обстріл Сум 3 червня Росія здійснила з установки "Град" – УП
10:13
фото Удар росіян по Харкову 7 червня: кількість жертв зросла до 4
10:02
В Україні імпорт високооктанового бензину встановив історичний рекорд
10:01
Греція пропонує створити транспортний коридор від свого порту до Одеси, залучивши кошти ЄС
09:49
Дрони уразили завод плат "Рєзоніт" у Московській області – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: