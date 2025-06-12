Удар росіян по Харкову 7 червня: кількість жертв зросла до 4
Четвер, 12 червня 2025, 10:13
Харківські рятувальники виявили під завалами тіло четвертої загиблої людини внаслідок російського удару по місту 7 червня. Пошукові роботи тривають.
Джерело: ДСНС в Telegram
Дослівно служба: "Харків: під час розбору завалів на території цивільного підприємства у Київському районі міста рятувальники виявили тіло четвертої загиблої особи. Наразі тривають роботи з його вилучення".
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Деталі: Пошуково-рятувальні роботи тривають.
"Є ймовірність, що під завалами залишаються ще люди", – повідомили в ДСНС.
Передісторія:
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- 7 червня близько 17:35 Росія завдала ударів 4-ма керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах Харкова.
- Загинула 30-річна співробіниця "Укрзалізниці". Президент Володимир Зеленський повідомив про понад 40 поранених.
- Пізно ввечері 7 червня голова Харківської ОВА повідомив, що у лікарні внаслідок удару помер 62-річний чоловік, а ще двоє людей перебувають у вкрай важкому стані. Згодом стало відомо, що від отриманих поранень помер інструктор дитячої залізниці Володимир Ковтун.
- 11 червня під завалами підприємства виявили тіло третьої загиблої людини.