Удар росіян по Харкову 7 червня: кількість жертв зросла до 4

Харківські рятувальники виявили під завалами тіло четвертої загиблої людини внаслідок російського удару по місту 7 червня. Пошукові роботи тривають.

Джерело: ДСНС в Telegram

Дослівно служба: "Харків: під час розбору завалів на території цивільного підприємства у Київському районі міста рятувальники виявили тіло четвертої загиблої особи. Наразі тривають роботи з його вилучення".

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Фото ДСНС

Деталі: Пошуково-рятувальні роботи тривають.

фото ДСНС

"Є ймовірність, що під завалами залишаються ще люди", – повідомили в ДСНС.

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