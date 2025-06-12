Удар россиян по Харькову 7 июня: количество жертв возросло до 4
Четверг, 12 июня 2025, 10:13
Харьковские спасатели обнаружили под завалами тело четвертого погибшего человека в результате российского удара по городу 7 июня. Поисковые работы продолжаются.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно служба: "Харьков: во время разбора завалов на территории гражданского предприятия в Киевском районе города спасатели обнаружили тело четвертого погибшего. Сейчас продолжаются работы по его изъятию".
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Детали: Поисково-спасательные работы продолжаются.
"Есть вероятность, что под завалами остаются еще люди", – сообщили в ГСЧС.
Предыстория:
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