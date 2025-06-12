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Удар россиян по Харькову 7 июня: количество жертв возросло до 4

Ирина БалачукЧетверг, 12 июня 2025, 10:13
Удар россиян по Харькову 7 июня: количество жертв возросло до 4
Фото ГСЧС

Харьковские спасатели обнаружили под завалами тело четвертого погибшего человека в результате российского удара по городу 7 июня. Поисковые работы продолжаются.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "Харьков: во время разбора завалов на территории гражданского предприятия в Киевском районе города спасатели обнаружили тело четвертого погибшего. Сейчас продолжаются работы по его изъятию".

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фото ГСЧС

Детали: Поисково-спасательные работы продолжаются. 

 
фото ГСЧС

"Есть вероятность, что под завалами остаются еще люди", – сообщили в ГСЧС.

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