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Пройшов новий етап обміну: частину звільнених воїнів вважали зниклими безвісти

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 червня 2025, 14:22
Пройшов новий етап обміну: частину звільнених воїнів вважали зниклими безвісти
новий етап 66-го обміну 12 червня. фото з соцмереж президента

В рамках стамбульських домовленостей 12 червня Україна повернула з російської неволі ще одну групу захисників, які зазнали важких поранень та мають тяжкі хвороби.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Офіс омбудсмана, Держприкордонслужба

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні вдома воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники. Усі потребують лікування, і їм обовʼязково буде надана необхідна допомога. Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів".

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Деталі: На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-морських сил, Повітряних сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

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Серед звільнених нині є захисники Маріуполя, що перебували в полоні більше трьох років.  Усі визволені оборонці – чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

 
фото з соцмереж президента
 
фото коордштабу

Частину звільнених у четвер українських воїнів вважали зниклими безвісти. 

Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. 

Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Передісторія:

  • На перемовинах у Стамбулі 2 червня Україна та РФ домовились про повернення "6000 на 6000" тіл загиблих солдатів. Українська та російська делегації домовились також про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців віком від 18 до 25 років.
  • 9 червня стартував 66-ий обмін військовополоненими. В Україну з Росії повернулася перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років.
  • 10 червня Україна повернула з російської неволі групу захисників, які зазнали важких поранень та мають серйозні проблеми зі здоров’ям.
  • 11 червня за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1 212 полеглих захисників.
  • Коордштаб наголошував: з міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну.

полоненіобмін
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