Пройшов новий етап обміну: частину звільнених воїнів вважали зниклими безвісти

В рамках стамбульських домовленостей 12 червня Україна повернула з російської неволі ще одну групу захисників, які зазнали важких поранень та мають тяжкі хвороби.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Офіс омбудсмана, Держприкордонслужба

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні вдома воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники. Усі потребують лікування, і їм обовʼязково буде надана необхідна допомога. Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів".

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Деталі: На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-морських сил, Повітряних сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

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Серед звільнених нині є захисники Маріуполя, що перебували в полоні більше трьох років. Усі визволені оборонці – чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

фото з соцмереж президента

фото коордштабу

Частину звільнених у четвер українських воїнів вважали зниклими безвісти.

Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Передісторія: