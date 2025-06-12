Пройшов новий етап обміну: частину звільнених воїнів вважали зниклими безвісти
В рамках стамбульських домовленостей 12 червня Україна повернула з російської неволі ще одну групу захисників, які зазнали важких поранень та мають тяжкі хвороби.
Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Офіс омбудсмана, Держприкордонслужба
Пряма мова Зеленського: "Сьогодні вдома воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники. Усі потребують лікування, і їм обовʼязково буде надана необхідна допомога. Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів".
Деталі: На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-морських сил, Повітряних сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.
Серед звільнених нині є захисники Маріуполя, що перебували в полоні більше трьох років. Усі визволені оборонці – чоловіки, представники рядового та сержантського складу.
Частину звільнених у четвер українських воїнів вважали зниклими безвісти.
Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.
Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.
Передісторія:
- На перемовинах у Стамбулі 2 червня Україна та РФ домовились про повернення "6000 на 6000" тіл загиблих солдатів. Українська та російська делегації домовились також про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців віком від 18 до 25 років.
- 9 червня стартував 66-ий обмін військовополоненими. В Україну з Росії повернулася перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років.
- 10 червня Україна повернула з російської неволі групу захисників, які зазнали важких поранень та мають серйозні проблеми зі здоров’ям.
- 11 червня за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1 212 полеглих захисників.
- Коордштаб наголошував: з міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну.