Прошел новый этап обмена: часть освобожденных воинов считали пропавшими без вести

В рамках стамбульских договоренностей 12 июня Украина вернула из российской неволи еще одну группу защитников, которые получили тяжелые ранения и тяжело больны.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Офис омбудсмена, Госпогранслужба

Прямая речь Зеленского: "Сегодня дома воины нашей армии, нацгвардейцы, пограничники. Все нуждаются в лечении, и им обязательно будет оказана необходимая помощь. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов".

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Детали: На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, Военно-морских сил, Воздушных сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

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Среди освобожденных сейчас есть защитники Мариуполя, находившиеся в плену более трех лет. Все освобожденные защитники - мужчины, представители рядового и сержантского состава, сообщает Коордштаб.

фото из соцсетей президента

фото коордштаба

Часть освобожденных в четверг украинских воинов считали пропавшими без вести.

Домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Освобожденные из плена защитники пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе.

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