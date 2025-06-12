Прошел новый этап обмена: часть освобожденных воинов считали пропавшими без вести
В рамках стамбульских договоренностей 12 июня Украина вернула из российской неволи еще одну группу защитников, которые получили тяжелые ранения и тяжело больны.
Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Офис омбудсмена, Госпогранслужба
Прямая речь Зеленского: "Сегодня дома воины нашей армии, нацгвардейцы, пограничники. Все нуждаются в лечении, и им обязательно будет оказана необходимая помощь. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов".
Детали: На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, Военно-морских сил, Воздушных сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.
Среди освобожденных сейчас есть защитники Мариуполя, находившиеся в плену более трех лет. Все освобожденные защитники - мужчины, представители рядового и сержантского состава, сообщает Коордштаб.
Часть освобожденных в четверг украинских воинов считали пропавшими без вести.
Домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.
Освобожденные из плена защитники пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе.
Предыстория:
- На переговорах в Стамбуле 2 июня Украина и РФ договорились о возвращении "6000 на 6000" тел погибших солдат. Украинская и российская делегации договорились также об обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет.
- 9 июня стартовал 66-й обмен военнопленными. В Украину из России вернулась первая группа освобожденных военнослужащих в возрасте до 25 лет.
- 10 июня Украина вернула из российской неволи группу защитников, которые получили тяжелые ранения и имеют серьезные проблемы со здоровьем.
- 11 июня по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1 212 павших защитников.
- Коордштаб подчеркивал: из соображений безопасности операции точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения процесса обмена.