МЗС України про події на Близькому Сході: Іран – джерело проблем не лише в регіоні
У Міністерстві закордонних справ заявили, що Іран відіграє деструктивну роль як на Близькому Сході, так і поза його межами – зокрема, підтримуючи російську агресію проти України.
Джерело: МЗС
Дослівно: "В Україні з тривогою стежать за розвитком подій на Близькому Сході у зв’язку із нанесенням Ізраїлем цієї ночі ударів по об’єктах на території Ірану.
Усвідомлюючи ризики подальшої дестабілізації всього регіону, констатуємо, що продовження бойових дій може мати негативні наслідки для міжнародної безпеки та глобальної фінансової стабільності, особливо на нафтових ринках.
Важливо уникнути подальшої дестабілізації регіону, запобігти цивільним жертвам".
Деталі: У МЗС наголосили, що продовження бойових дій може мати негативні наслідки для глобальної стабільності. Також у міністерстві нагадали, що Іран продовжує підтримувати Росію у її війні проти України, зокрема постачаючи озброєння, яке використовується для атак на українське населення.
У МЗС підкреслили, що Іран "є джерелом багатьох проблем на Близькому Сході та за його межами".
"Переконані, що відновлення миру та стабільності на Близькому Сході відповідатиме інтересам не лише регіону, але й усієї міжнародної спільноти. Безпека в Європі та на Близькому Сході є безпосередньо пов'язаними. У цьому контексті закликаємо міжнародну спільноту до спільних та рішучих дій задля подолання сучасних безпекових загроз та скоординованого стримування групи агресивних режимів – Росії, Ірану та Північної Кореї", – йдеться в заяві.
На тлі погіршення ситуації МЗС закликало українців утриматися від поїздок до держав регіону – зокрема Ізраїлю, Ірану, Йорданії, Іраку, Лівану та Сирії – до стабілізації ситуації.
Громадянам, які перебувають у цих країнах, радять дотримуватись заходів безпеки, уважно стежити за повідомленнями місцевої влади й завжди мати при собі документи, що посвідчують особу.
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Передісторія:
- Ізраїль у ніч на 13 червня завдав ударів по столиці Ірану Тегерану і його околицях, а також по інших містах країни. Ізраїль назвав свою атаку превентивною і націленою на підрив ядерної програми та проти військових об’єктів Ірану.
- Також повідомлялося, що внаслідок ударів був убитий головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) генерал-майор Хоcсейн Саламі.
- Речник Збройних сил Ірану бригадний генерал Абольфазл Шекарчі заявив, що Тегеран відповість на удари Ізраїлю, зазначивши, що і США "дорого заплатять", незважаючи на запевнення Вашингтона про свою непричетність.
- Іранські ЗМІ повідомили, що начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері та 6 вчених-ядерників загинули внаслідок ізраїльської атаки.
- Президент США Дональд Трамп підтвердив, що завчасно знав про плани удару Ізраїлю по Ірану, та сказав, що США готові захищати свої сили у регіоні та допомогти Ізраїлю у разі ударів у відповідь.