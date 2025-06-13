МИД Украины о событиях на Ближнем Востоке: Иран – источник проблем не только в регионе
В Министерстве иностранных дел заявили, что Иран играет деструктивную роль как на Ближнем Востоке, так и за его пределами – в частности, поддерживая российскую агрессию против Украины.
Источник: МИД
Дословно: "В Украине с тревогой следят за развитием событий на Ближнем Востоке в связи с нанесением Израилем этой ночью ударов по объектам на территории Ирана.
Осознавая риски дальнейшей дестабилизации всего региона, констатируем, что продолжение боевых действий может иметь негативные последствия для международной безопасности и глобальной финансовой стабильности, особенно на нефтяных рынках.
Важно избежать дальнейшей дестабилизации региона, предотвратить гражданские жертвы".
Детали: В МИД отметили, что продолжение боевых действий может иметь негативные последствия для глобальной стабильности. Также в министерстве напомнили, что Иран продолжает поддерживать Россию в ее войне против Украины, в частности поставляя вооружение, которое используется для атак на украинское население.
В МИД подчеркнули, что Иран "является источником многих проблем на Ближнем Востоке и за его пределами".
"Убеждены, что восстановление мира и стабильности на Ближнем Востоке будет отвечать интересам не только региона, но и всего международного сообщества. Безопасность в Европе и на Ближнем Востоке являются непосредственно связанными. В этом контексте призываем международное сообщество к совместным и решительным действиям для преодоления современных угроз безопасности и скоординированного сдерживания группы агрессивных режимов – России, Ирана и Северной Кореи", – говорится в заявлении.
На фоне ухудшения ситуации МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в государства региона – в частности Израиль, Иран, Иорданию, Ирак, Ливан и Сирию – до стабилизации ситуации.
Гражданам, которые находятся в этих странах, советуют соблюдать меры безопасности, внимательно следить за сообщениями местных властей и всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
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Предыстория:
- Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по столице Ирана Тегерану и его окрестностям, а также по другим городам страны. Израиль назвал свою атаку превентивной и нацеленной на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.
- Также сообщалось, что в результате ударов был убит главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосcейн Салами.
- Спикер Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазл Шекарчи заявил, что Тегеран ответит на удары Израиля, отметив, что и США "дорого заплатят", несмотря на заверения Вашингтона о своей непричастности.
- Иранские СМИ сообщили, что начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и 6 ученых-ядерщиков погибли в результате израильской атаки.
- Президент США Дональд Трамп подтвердил, что заблаговременно знал о планах удара Израиля по Ирану, и сказал, что США готовы защищать свои силы в регионе и помочь Израилю в случае ответных ударов.