МИД Украины о событиях на Ближнем Востоке: Иран – источник проблем не только в регионе

В Министерстве иностранных дел заявили, что Иран играет деструктивную роль как на Ближнем Востоке, так и за его пределами – в частности, поддерживая российскую агрессию против Украины.

Источник: МИД

Дословно: "В Украине с тревогой следят за развитием событий на Ближнем Востоке в связи с нанесением Израилем этой ночью ударов по объектам на территории Ирана.

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Осознавая риски дальнейшей дестабилизации всего региона, констатируем, что продолжение боевых действий может иметь негативные последствия для международной безопасности и глобальной финансовой стабильности, особенно на нефтяных рынках.

Важно избежать дальнейшей дестабилизации региона, предотвратить гражданские жертвы".

Детали: В МИД отметили, что продолжение боевых действий может иметь негативные последствия для глобальной стабильности. Также в министерстве напомнили, что Иран продолжает поддерживать Россию в ее войне против Украины, в частности поставляя вооружение, которое используется для атак на украинское население.

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В МИД подчеркнули, что Иран "является источником многих проблем на Ближнем Востоке и за его пределами".

"Убеждены, что восстановление мира и стабильности на Ближнем Востоке будет отвечать интересам не только региона, но и всего международного сообщества. Безопасность в Европе и на Ближнем Востоке являются непосредственно связанными. В этом контексте призываем международное сообщество к совместным и решительным действиям для преодоления современных угроз безопасности и скоординированного сдерживания группы агрессивных режимов – России, Ирана и Северной Кореи", – говорится в заявлении.

На фоне ухудшения ситуации МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в государства региона – в частности Израиль, Иран, Иорданию, Ирак, Ливан и Сирию – до стабилизации ситуации.

Гражданам, которые находятся в этих странах, советуют соблюдать меры безопасности, внимательно следить за сообщениями местных властей и всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

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