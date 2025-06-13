Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МИД Украины о событиях на Ближнем Востоке: Иран – источник проблем не только в регионе

Анастасия ПроцПятница, 13 июня 2025, 12:47
МИД Украины о событиях на Ближнем Востоке: Иран – источник проблем не только в регионе
МИД УКРАИНЫ. ФОТО SHUTTERSTOCK

В Министерстве иностранных дел заявили, что Иран играет деструктивную роль как на Ближнем Востоке, так и за его пределами – в частности, поддерживая российскую агрессию против Украины.

Источник: МИД

Дословно: "В Украине с тревогой следят за развитием событий на Ближнем Востоке в связи с нанесением Израилем этой ночью ударов по объектам на территории Ирана.

Реклама:

Осознавая риски дальнейшей дестабилизации всего региона, констатируем, что продолжение боевых действий может иметь негативные последствия для международной безопасности и глобальной финансовой стабильности, особенно на нефтяных рынках.

Важно избежать дальнейшей дестабилизации региона, предотвратить гражданские жертвы".

Детали: В МИД отметили, что продолжение боевых действий может иметь негативные последствия для глобальной стабильности. Также в министерстве напомнили, что Иран продолжает поддерживать Россию в ее войне против Украины, в частности поставляя вооружение, которое используется для атак на украинское население.

РЕКЛАМА:

В МИД подчеркнули, что Иран "является источником многих проблем на Ближнем Востоке и за его пределами".

"Убеждены, что восстановление мира и стабильности на Ближнем Востоке будет отвечать интересам не только региона, но и всего международного сообщества. Безопасность в Европе и на Ближнем Востоке являются непосредственно связанными. В этом контексте призываем международное сообщество к совместным и решительным действиям для преодоления современных угроз безопасности и скоординированного сдерживания группы агрессивных режимов – России, Ирана и Северной Кореи", – говорится в заявлении.

На фоне ухудшения ситуации МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в государства региона – в частности Израиль, Иран, Иорданию, Ирак, Ливан и Сирию – до стабилизации ситуации.

Гражданам, которые находятся в этих странах, советуют соблюдать меры безопасности, внимательно следить за сообщениями местных властей и всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Читайте также: "Осажденная крепость": как экономика Ирана работает в условиях 40-летних санкций

Предыстория:

МИДИран
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генштаб: На Покровском направлении оккупанты пытались атаковать 44 раза
Зеленский: Трое погибших в ДТП во Франции – украинцы, пострадали дети
Иран заявил, что выпустил по Израилю сотни баллистических ракет
"Меня спас дорожный трафик": женщина рассказала, как опоздала на разбившийся в Индии самолет
Трамп: Израиль нанес "очень разрушительный удар" по ядерной программе Ирана
Bihus.Info пожаловались Раде и НАПК на Гончаренко, тот пообещал "все показать"
Все новости...
Махинации с выплатами в 110-й бригаде: ГБР объявило новые подозрения по 8 статьям
Нардепу-фанату Лукашенко объявили новое подозрение в госизмене
Воздушные силы показали, как МиГ-29 уничтожает пункт управления и склады врага
Украина вернула тела 1200 погибших
Последние новости
01:45
Иран снова атаковал Израиль ракетами: взрывы в Тель-Авиве и Иерусалиме, есть попадания в небоскреб
01:03
МАГАТЭ сообщило о последствиях ударов по ядерным объектам Ирана
00:20
Премьер Армении надеется на подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца 2025 года
23:53
В горах Франции нашли тела двух испанских туристов, пропавших полгода назад
23:50
фотоВ Киеве показали воссозданную мозаику выдающейся художницы Аллы Горской
23:36
Из-за атаки РФ умер 11-летний ребенок на Херсонщине
23:22
В Польше одиозному евродепутату-украинофобу запретили вход в парламент
23:15
Поступление на магистратуру 2025: как сдать экзамены, подать заявления и попасть на обучение
23:05
Генштаб: На Покровском направлении оккупанты пытались атаковать 44 раза
23:03
Новости экономики 13 июня: евро вырос до рекорда, цена на нефть взлетела после ударов по Ирану
Все новости...
Реклама:
Реклама: