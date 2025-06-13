Ізраїль закриває дипломатичні місії у всьому світі

Ізраїль призупиняє діяльність своїх дипломатичних місій в усьому світі та тимчасово не надаватиме консульські послуги.

Джерело: повідомлення на сайті посольства Ізраїлю в Україні

Дослівно: "У світлі останніх подій ізраїльські представництва в усьому світі будуть закриті, а консульські послуги надаватися не будуть.

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Ізраїльтяни, які перебувають за кордоном, можуть повідомити про своє місцезнаходження та поточний статус через онлайн-форму. Будь ласка, заповніть її, щоб допомогти Міністерству закордонних справ залишатися в курсі подій.

У разі надзвичайної ситуації або біди негайно зв'яжіться із ситуаційним центром міністерства".

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