Ізраїль закриває дипломатичні місії у всьому світі
П'ятниця, 13 червня 2025, 17:34
Ізраїль призупиняє діяльність своїх дипломатичних місій в усьому світі та тимчасово не надаватиме консульські послуги.
Джерело: повідомлення на сайті посольства Ізраїлю в Україні
Дослівно: "У світлі останніх подій ізраїльські представництва в усьому світі будуть закриті, а консульські послуги надаватися не будуть.
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Ізраїльтяни, які перебувають за кордоном, можуть повідомити про своє місцезнаходження та поточний статус через онлайн-форму. Будь ласка, заповніть її, щоб допомогти Міністерству закордонних справ залишатися в курсі подій.
У разі надзвичайної ситуації або біди негайно зв'яжіться із ситуаційним центром міністерства".
Передісторія:
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- Ізраїль у ніч на 13 червня завдав ударів по столиці Ірану Тегерану і його околицях, а також по інших містах країни. Ізраїль назвав свою атаку превентивною і націленою на підрив ядерної програми та проти військових об’єктів Ірану.
- Також повідомлялося, що внаслідок ударів були убиті головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) генерал-майор Хоcсейн Саламі, начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері та 6 вчених-ядерників.
- Речник Збройних сил Ірану бригадний генерал Абольфазл Шекарчі заявив, що Тегеран відповість на удари Ізраїлю, зазначивши, що і США "дорого заплатять", незважаючи на запевнення Вашингтона про свою непричетність.
- Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що удари Ізраїлю по об’єктах Ірану були "односторонніми", хоча США і мали інформацію про те, що ця атака планується. Американський президент Дональд Трамп підтвердив, що завчасно знав про плани удару Ізраїлю по Ірану, та сказав, що США готові захищати свої сили у регіоні та допомогти Ізраїлю у разі ударів у відповідь.
- У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Іран відіграє деструктивну роль як на Близькому Сході, так і поза його межами – зокрема, підтримуючи російську агресію проти України.