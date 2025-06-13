Израиль закрывает дипломатические миссии во всем мире

Израиль приостанавливает деятельность своих дипломатических миссий по всему миру и временно не будет предоставлять консульские услуги.

Источник: сообщение на сайте посольства Израиля в Украине

Дословно: "В свете последних событий израильские представительства по всему миру будут закрыты, а консульские услуги предоставляться не будут.

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Израильтяне, находящиеся за границей, могут сообщить о своем местонахождении и текущем статусе через онлайн-форму. Пожалуйста, заполните ее, чтобы помочь Министерству иностранных дел оставаться в курсе событий.

В случае чрезвычайной ситуации или беды немедленно свяжитесь с ситуационным центром министерства".

Предыстория: