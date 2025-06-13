Израиль закрывает дипломатические миссии во всем мире
Пятница, 13 июня 2025, 17:34
Израиль приостанавливает деятельность своих дипломатических миссий по всему миру и временно не будет предоставлять консульские услуги.
Источник: сообщение на сайте посольства Израиля в Украине
Дословно: "В свете последних событий израильские представительства по всему миру будут закрыты, а консульские услуги предоставляться не будут.
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Израильтяне, находящиеся за границей, могут сообщить о своем местонахождении и текущем статусе через онлайн-форму. Пожалуйста, заполните ее, чтобы помочь Министерству иностранных дел оставаться в курсе событий.
В случае чрезвычайной ситуации или беды немедленно свяжитесь с ситуационным центром министерства".
Предыстория:
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- Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по столице Ирана Тегерану и его окрестностям, а также по другим городам страны. Израиль назвал свою атаку превентивной и нацеленной на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.
- Также сообщалось, что в результате ударов были убиты главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосcейн Салами, начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и 6 ученых-ядерщиков.
- Спикер Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазл Шекарчи заявил, что Тегеран ответит на удары Израиля, отметив, что и США "дорого заплатят", несмотря на заверения Вашингтона о своей непричастности.
- Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что удары Израиля по объектам Ирана были "односторонними", хотя США и имели информацию о том, что эта атака планируется. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что заранее знал о планах удара Израиля по Ирану, и сказал, что США готовы защищать свои силы в регионе и помочь Израилю в случае ответных ударов.
- В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Иран играет деструктивную роль как на Ближнем Востоке, так и за его пределами - в частности, поддерживая российскую агрессию против Украины.