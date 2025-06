Іран знову атакував Ізраїль ракетами: вибухи в Тель-Авіві та Єрусалимі, є влучання у хмарочос

У ніч на 14 червня Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль: у низці міст, зокрема в Тель-Авіві та Єрусалимі, лунають вибухи. За попередніми даними, одна з ракет влучила у багатоповерхову будівлю в центрі Тель-Авіва.

Джерело: Associated Press, ЦАХАЛ

Деталі: Згідно з повідомленням Clash Report, одна з ракет, запущеною Іраном, влучила у 50-поверхову будівлю в центрі Тель-Авіва. Вибухи також були чутні у Єрусалимі та інших містах Ізраїлю.

Дослівно ЦАХАЛ: "За останню годину з Ірану було випущено десятки ракет у напрямку Держави Ізраїль. Деякі з ракет були перехоплені. Сили пошуково-рятувальних служб наразі працюють у ряді місць по всій країні, де надійшли повідомлення про падіння снарядів".

