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Іран знову атакував Ізраїль ракетами: вибухи в Тель-Авіві та Єрусалимі, є влучання у хмарочос

Іван Д'яконовСубота, 14 червня 2025, 01:45
Іран знову атакував Ізраїль ракетами: вибухи в Тель-Авіві та Єрусалимі, є влучання у хмарочос

У ніч на 14 червня Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль: у низці міст, зокрема в Тель-Авіві та Єрусалимі, лунають вибухи. За попередніми даними, одна з ракет влучила у багатоповерхову будівлю в центрі Тель-Авіва.

Джерело: Associated Press, ЦАХАЛ 

Деталі: Згідно з повідомленням Clash Report, одна з ракет, запущеною Іраном, влучила у 50-поверхову будівлю в центрі Тель-Авіва. Вибухи також були чутні у Єрусалимі та інших містах Ізраїлю.

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Дослівно ЦАХАЛ: "За останню годину з Ірану було випущено десятки ракет у напрямку Держави Ізраїль. Деякі з ракет були перехоплені. Сили пошуково-рятувальних служб наразі працюють у ряді місць по всій країні, де надійшли повідомлення про падіння снарядів".

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Передісторія: 

ракетний ударІзраїльІран
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