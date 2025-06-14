Іран знову атакував Ізраїль ракетами: вибухи в Тель-Авіві та Єрусалимі, є влучання у хмарочос
У ніч на 14 червня Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль: у низці міст, зокрема в Тель-Авіві та Єрусалимі, лунають вибухи. За попередніми даними, одна з ракет влучила у багатоповерхову будівлю в центрі Тель-Авіва.
Джерело: Associated Press, ЦАХАЛ
Деталі: Згідно з повідомленням Clash Report, одна з ракет, запущеною Іраном, влучила у 50-поверхову будівлю в центрі Тель-Авіва. Вибухи також були чутні у Єрусалимі та інших містах Ізраїлю.
Direct hits by Iranian missiles on Tel Aviv. pic.twitter.com/lWqmcOwmxc— Clash Report (@clashreport) June 13, 2025
Another scene from Iran’s missile attack on Tel Aviv. pic.twitter.com/t12RrCRKuF— Clash Report (@clashreport) June 13, 2025
Дослівно ЦАХАЛ: "За останню годину з Ірану було випущено десятки ракет у напрямку Держави Ізраїль. Деякі з ракет були перехоплені. Сили пошуково-рятувальних служб наразі працюють у ряді місць по всій країні, де надійшли повідомлення про падіння снарядів".
NEW: Iranian missiles over the skies of Tel Aviмv. pic.twitter.com/zqi3PTfZvF— Clash Report (@clashreport) June 13, 2025
Передісторія:
- Увечері 13 червня Іран завдав ракетних ударів по Ізраїлю. В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран випустив близько 150 балістичних ракет по Ізраїлю.
- Ізраїль у ніч на 13 червня завдав ударів по столиці Ірану Тегерану і його околицях, а також по інших містах країни. Ізраїль назвав свою атаку превентивною і націленою на підрив ядерної програми Ірану та його військових об’єктів.
- Також повідомлялося, що внаслідок ударів були убиті головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) генерал-майор Хоcсейн Саламі, командувач штабу Хатам аль-Анбія генерал-майор Голамалі Рашид, начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері та 6 вчених-ядерників.
- Речник Збройних сил Ірану бригадний генерал Абольфазл Шекарчі пообіцяв, що Тегеран відповість на удари Ізраїлю, зазначивши, що і США "дорого заплатять", незважаючи на запевнення Вашингтона про свою непричетність.