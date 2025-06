Иран снова атаковал Израиль ракетами: взрывы в Тель-Авиве и Иерусалиме, есть попадания в небоскреб

В ночь на 14 июня Иран совершил очередную ракетную атаку на Израиль: в ряде городов, в частности в Тель-Авиве и Иерусалиме, раздаются взрывы. По предварительным данным, одна из ракет попала в многоэтажное здание в центре Тель-Авива.

Источник: Associated Press, ЦАХАЛ

Детали: Согласно сообщению Clash Report, одна из ракет, запущенных Ираном, попала в 50-этажное здание в центре Тель-Авива. Взрывы также были слышны в Иерусалиме и других городах Израиля.

Direct hits by Iranian missiles on Tel Aviv. pic.twitter.com/lWqmcOwmxc

Another scene from Iran’s missile attack on Tel Aviv. pic.twitter.com/t12RrCRKuF

Дословно ЦАХАЛ: "За последний час из Ирана было выпущено десятки ракет в направлении Государства Израиль. Некоторые из ракет были перехвачены. Силы поисково-спасательных служб в настоящее время работают в ряде мест по всей стране, где поступили сообщения о падении снарядов".

NEW: Iranian missiles over the skies of Tel Aviv. pic.twitter.com/zqi3PTfZvF