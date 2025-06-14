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Иран снова атаковал Израиль ракетами: взрывы в Тель-Авиве и Иерусалиме, есть попадания в небоскреб

Иван ДьяконовСуббота, 14 июня 2025, 01:45
Иран снова атаковал Израиль ракетами: взрывы в Тель-Авиве и Иерусалиме, есть попадания в небоскреб

В ночь на 14 июня Иран совершил очередную ракетную атаку на Израиль: в ряде городов, в частности в Тель-Авиве и Иерусалиме, раздаются взрывы. По предварительным данным, одна из ракет попала в многоэтажное здание в центре Тель-Авива.

Источник: Associated Press, ЦАХАЛ 

Детали: Согласно сообщению Clash Report, одна из ракет, запущенных Ираном, попала в 50-этажное здание в центре Тель-Авива. Взрывы также были слышны в Иерусалиме и других городах Израиля.

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Дословно ЦАХАЛ: "За последний час из Ирана было выпущено десятки ракет в направлении Государства Израиль. Некоторые из ракет были перехвачены. Силы поисково-спасательных служб в настоящее время работают в ряде мест по всей стране, где поступили сообщения о падении снарядов".

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Предыстория:

ракетный ударИзраильИран
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