Иран снова атаковал Израиль ракетами: взрывы в Тель-Авиве и Иерусалиме, есть попадания в небоскреб
В ночь на 14 июня Иран совершил очередную ракетную атаку на Израиль: в ряде городов, в частности в Тель-Авиве и Иерусалиме, раздаются взрывы. По предварительным данным, одна из ракет попала в многоэтажное здание в центре Тель-Авива.
Источник: Associated Press, ЦАХАЛ
Детали: Согласно сообщению Clash Report, одна из ракет, запущенных Ираном, попала в 50-этажное здание в центре Тель-Авива. Взрывы также были слышны в Иерусалиме и других городах Израиля.
Direct hits by Iranian missiles on Tel Aviv. pic.twitter.com/lWqmcOwmxc— Clash Report (@clashreport) June 13, 2025
Another scene from Iran’s missile attack on Tel Aviv. pic.twitter.com/t12RrCRKuF— Clash Report (@clashreport) June 13, 2025
Дословно ЦАХАЛ: "За последний час из Ирана было выпущено десятки ракет в направлении Государства Израиль. Некоторые из ракет были перехвачены. Силы поисково-спасательных служб в настоящее время работают в ряде мест по всей стране, где поступили сообщения о падении снарядов".
NEW: Iranian missiles over the skies of Tel Aviv. pic.twitter.com/zqi3PTfZvF— Clash Report (@clashreport) June 13, 2025
Предыстория:
- Вечером 13 июня Иран нанес ракетные удары по Израилю. В Армии обороны Израиля сообщили, что Иран выпустил около 150 баллистических ракет по Израилю.
- Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по столице Ирана Тегерану и его окрестностям, а также по другим городам страны. Израиль назвал свою атаку превентивной и нацеленной на подрыв ядерной программы Ирана.
- Также сообщалось, что в результате ударов были убиты главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосcейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия генерал-майор Голамали Рашид, начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и 6 ученых-ядерщиков.
- Спикер Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазл Шекарчи пообещал, что Тегеран ответит на удары Израиля, отметив, что и США тоже "дорого заплатят", несмотря на заверения Вашингтона о своей непричастности.