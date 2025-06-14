Четвертий обмін за тиждень: в Україну повернулися бійці, які у полоні з 2022 року

14 червня відбувся четвертий обмін полоненими за тиждень – в Україну повернулися військові та бійці системи МВС.

Джерело: президент Володимир Зеленський

Пряма мова Зеленського: "Продовжуємо забирати наших людей із російського полону. Це вже четвертий обмін за тиждень.

Реклама:

Серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту".

Деталі: Коордштаб оприлюднив деталі обміну.

Обміняні – важкохворі, тяжкопоранені та молоді до 25 років. Більшість визволених – офіцери.

РЕКЛАМА:

На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту, які воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.

Передісторія: