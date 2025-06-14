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Четвертий обмін за тиждень: в Україну повернулися бійці, які у полоні з 2022 року

Роман ПетренкоСубота, 14 червня 2025, 14:44
Четвертий обмін за тиждень: в Україну повернулися бійці, які у полоні з 2022 року
обмін 14 червня, фото: коордштаб

14 червня відбувся четвертий обмін полоненими за тиждень – в Україну повернулися військові та бійці системи МВС.

Джерело: президент Володимир Зеленський

Пряма мова Зеленського: "Продовжуємо забирати наших людей із російського полону. Це вже четвертий обмін за тиждень.

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Серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту".

Деталі: Коордштаб оприлюднив деталі обміну.

Обміняні – важкохворі, тяжкопоранені та молоді до 25 років. Більшість визволених – офіцери.

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На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту, які воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.

Передісторія:

  • На перемовинах у Стамбулі 2 червня Україна та РФ домовились про повернення "6000 на 6000" тіл загиблих солдатів. Українська та російська делегації домовились також про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців віком від 18 до 25 років.
  • 9 червня стартував 66-ий обмін військовополоненими. В Україну з Росії повернулася перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років.
  • 10 червня Україна повернула з російської неволі групу захисників, які зазнали важких поранень та мають серйозні проблеми зі здоров’ям.
  • 11 червня за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1 212 полеглих захисників.
  • Коордштаб наголошував: з міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну.

обмінполонені
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