Четвертый обмен за неделю: в Украину вернулись бойцы, которые в плену с 2022 года

14 июня состоялся четвертый обмен пленными за неделю - в Украину вернулись военные и бойцы системы МВД.

Источник: президент Владимир Зеленский

Прямая речь Зеленского: "Продолжаем забирать наших людей из российского плена. Это уже четвертый обмен за неделю.

Реклама:

Среди ребят, которые вернулись в Украину, много тех, кто был в плену еще с 2022 года. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта".

Детали: Коордштаб обнародовал детали обмена.

Обменяны - тяжелобольные, тяжелораненые и молодые до 25 лет. Большинство освобожденных - офицеры.

РЕКЛАМА:

На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины и Государственной специальной службы транспорта, которые воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Курском направлениях.

Предыстория: