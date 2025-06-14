Четвертый обмен за неделю: в Украину вернулись бойцы, которые в плену с 2022 года
14 июня состоялся четвертый обмен пленными за неделю - в Украину вернулись военные и бойцы системы МВД.
Источник: президент Владимир Зеленский
Прямая речь Зеленского: "Продолжаем забирать наших людей из российского плена. Это уже четвертый обмен за неделю.
Среди ребят, которые вернулись в Украину, много тех, кто был в плену еще с 2022 года. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта".
Детали: Коордштаб обнародовал детали обмена.
Обменяны - тяжелобольные, тяжелораненые и молодые до 25 лет. Большинство освобожденных - офицеры.
На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины и Государственной специальной службы транспорта, которые воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Курском направлениях.
Предыстория:
- На переговорах в Стамбуле 2 июня Украина и РФ договорились о возвращении "6000 на 6000" тел погибших солдат. Украинская и российская делегации договорились также об обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет.
- 9 июня стартовал 66-й обмен военнопленными. В Украину из России вернулась первая группа освобожденных военнослужащих в возрасте до 25 лет.
- 10 июня Украина вернула из российской неволи группу защитников, которые получили тяжелые ранения и имеют серьезные проблемы со здоровьем.
- 11 июня по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1 212 павших защитников.
- Коордштаб подчеркивал: из соображений безопасности операции точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения процесса обмена.