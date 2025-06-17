"Якби ми в цей момент стояли – не вижили б": студенти НАУ про нічний удар РФ

Уночі 17 червня російський ударний БпЛА влучив у гуртожиток Державного університету "Київський авіаційний інститут" (раніше – НАУ), деякі студенти дістали поранення; про пережите вони розповіли УП.

Джерело: студенти у коментарі "Українській правді"

Пряма мова студентки Ангеліни: "У цей момент я лежала на ліжку, відразу зреагувала і закрила голову руками. Хлопець сидів на стільці, повернутий спиною до вікна, також закрив голову.

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Ми отримали поранення: йому зашивали голову, а у мене – проблеми з вухом, оком, гематома на нозі. Але нам просто пощастило. Якби ми в цей момент стояли – не вижили б".

Деталі: Студентка зазначає, що момент вибуху був страшним і несподіваним – до нього вони нічого не чули, а також не звернули уваги на тривогу.

"Не ігноруйте повітряні тривоги. Слідкуйте за новинами і дивіться, що куди летить", – порадила мешканка гуртожитку.

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Як видно з відео, наданого студентами УП, у їхній кімнаті вибуховою хвилею винесло вікно та двері, усі меблі пошкоджені та всипані уламками.

Уночі через російську атаку постраждали гуртожитки Київського авіаційного інституту. Деякі студенти дістали поранення. Відео з місця події надане "Українській правді" студенткою Ангеліною pic.twitter.com/gEqBvJdaN3 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 17, 2025

Інша студентка Анна розповіла, що в момент атаки перебувала в укритті.

"Мені просто пощастило. Я зрідка ходжу в укриття, але у той момент вирішила піти. Коли повернулась після відбою, то побачила вибите вікно і купу уламків скла. Можна сказати, що відбулася переляком. Не нехтуйте безпекою, ходіть в укриття", – сказала Анна.

Передісторія: