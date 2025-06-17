"Якби ми в цей момент стояли – не вижили б": студенти НАУ про нічний удар РФ
Уночі 17 червня російський ударний БпЛА влучив у гуртожиток Державного університету "Київський авіаційний інститут" (раніше – НАУ), деякі студенти дістали поранення; про пережите вони розповіли УП.
Джерело: студенти у коментарі "Українській правді"
Пряма мова студентки Ангеліни: "У цей момент я лежала на ліжку, відразу зреагувала і закрила голову руками. Хлопець сидів на стільці, повернутий спиною до вікна, також закрив голову.
Ми отримали поранення: йому зашивали голову, а у мене – проблеми з вухом, оком, гематома на нозі. Але нам просто пощастило. Якби ми в цей момент стояли – не вижили б".
Деталі: Студентка зазначає, що момент вибуху був страшним і несподіваним – до нього вони нічого не чули, а також не звернули уваги на тривогу.
"Не ігноруйте повітряні тривоги. Слідкуйте за новинами і дивіться, що куди летить", – порадила мешканка гуртожитку.
Як видно з відео, наданого студентами УП, у їхній кімнаті вибуховою хвилею винесло вікно та двері, усі меблі пошкоджені та всипані уламками.
Уночі через російську атаку постраждали гуртожитки Київського авіаційного інституту. Деякі студенти дістали поранення. Відео з місця події надане "Українській правді" студенткою Ангеліною pic.twitter.com/gEqBvJdaN3— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 17, 2025
Інша студентка Анна розповіла, що в момент атаки перебувала в укритті.
"Мені просто пощастило. Я зрідка ходжу в укриття, але у той момент вирішила піти. Коли повернулась після відбою, то побачила вибите вікно і купу уламків скла. Можна сказати, що відбулася переляком. Не нехтуйте безпекою, ходіть в укриття", – сказала Анна.
Передісторія:
- У ніч на 17 червня Росія атакувала Україну дронами і ракетами. У Києві лунали вибухи, є руйнування. Наразі відомо про 14 загиблих та 114 поранених у столиці.
- За словами глави МВС Ігоря Клименка, російська ракета поцілила в 9-поверховий житловий будинок у Києві, внаслідок чого було зруйновано цілий під’їзд.
- Мер Києва Віталій Кличко закликав столичних мешканців бути уважними та обережними, оскільки у місті, зокрема, на Нивках знаходять невеликі металеві кульки, які є вражаючими елементами російських ракет.