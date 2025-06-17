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"Если бы мы в этот момент стояли – не выжили бы": студенты НАУ о ночном ударе РФ

Украинская правда, Ирина БалачукВторник, 17 июня 2025, 13:20
Если бы мы в этот момент стояли – не выжили бы: студенты НАУ о ночном ударе РФ
Поврежденные окна в общежитии. Фото Анны Ужвенко

Ночью 17 июня российский ударный БпЛА попал в общежитие Государственного университета "Киевский авиационный институт" (ранее – НАУ), некоторые студенты получили ранения; о пережитом они рассказали УП.

Источник: студенты в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь студентки Ангелины: "В этот момент я лежала на кровати, сразу отреагировала и закрыла голову руками. Парень сидел на стуле, повернувшись спиной к окну, также закрыл голову.

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Мы получили ранения: ему зашивали голову, а у меня – проблемы с ухом, глазом, гематома на ноге. Но нам просто повезло. Если бы мы в этот момент стояли – не выжили бы".

Детали: Студентка отмечает, что момент взрыва был страшным и неожиданным – до него они ничего не слышали, а также не обратили внимания на тревогу.

"Не игнорируйте воздушные тревоги. Следите за новостями и смотрите, что куда летит", – заключает жительница общежития.

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Как видно из видео, предоставленного студентами УП, в их комнате взрывной волной вынесло окно и двери, вся мебель повреждена и усыпана обломками.

Другая студентка Анна рассказала, что в момент атаки находилась в укрытии.

"Мне просто повезло. Я редко хожу в укрытие, но в тот момент решила пойти. Когда вернулась после отбоя, то увидела выбитое окно и кучу осколков стекла. Можно сказать, что отделалась испугом. Не пренебрегайте безопасностью, ходите в укрытие", – сказала Анна.

Предыстория:

Киевбеспилотники
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