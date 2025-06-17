"Если бы мы в этот момент стояли – не выжили бы": студенты НАУ о ночном ударе РФ
Ночью 17 июня российский ударный БпЛА попал в общежитие Государственного университета "Киевский авиационный институт" (ранее – НАУ), некоторые студенты получили ранения; о пережитом они рассказали УП.
Источник: студенты в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь студентки Ангелины: "В этот момент я лежала на кровати, сразу отреагировала и закрыла голову руками. Парень сидел на стуле, повернувшись спиной к окну, также закрыл голову.
Мы получили ранения: ему зашивали голову, а у меня – проблемы с ухом, глазом, гематома на ноге. Но нам просто повезло. Если бы мы в этот момент стояли – не выжили бы".
Детали: Студентка отмечает, что момент взрыва был страшным и неожиданным – до него они ничего не слышали, а также не обратили внимания на тревогу.
"Не игнорируйте воздушные тревоги. Следите за новостями и смотрите, что куда летит", – заключает жительница общежития.
Как видно из видео, предоставленного студентами УП, в их комнате взрывной волной вынесло окно и двери, вся мебель повреждена и усыпана обломками.
Уночі через російську атаку постраждали гуртожитки Київського авіаційного інституту. Деякі студенти дістали поранення. Відео з місця події надане "Українській правді" студенткою Ангеліною pic.twitter.com/gEqBvJdaN3— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 17, 2025
Другая студентка Анна рассказала, что в момент атаки находилась в укрытии.
"Мне просто повезло. Я редко хожу в укрытие, но в тот момент решила пойти. Когда вернулась после отбоя, то увидела выбитое окно и кучу осколков стекла. Можно сказать, что отделалась испугом. Не пренебрегайте безопасностью, ходите в укрытие", – сказала Анна.
Предыстория:
- В ночь на 17 июня Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В Киеве раздавались взрывы, есть разрушения. Известно о 14 погибших и 114 раненых в столице.
- По словам главы МВД Игоря Клименко, российская ракета попала в 9-этажный жилой дом в Киеве, в результате чего был разрушен целый подъезд.
- Мэр Киева Виталий Кличко призвал столичных жителей быть внимательными и осторожными, поскольку в городе, в частности, на Нивках находят небольшие металлические шарики, которые являются поражающими элементами российских ракет.