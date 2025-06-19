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Суд збільшив розмір застави ексвійськкому Борисову до 45 мільйонів

Валентина РоманенкоЧетвер, 19 червня 2025, 18:22
Суд збільшив розмір застави ексвійськкому Борисову до 45 мільйонів
Ексвійськком Борисов у суді. фото "Укрінформу"

Колегія суддів Київського апеляційного суду 19 червня задовольнила скаргу прокурора та збільшила розмір застави для ексначальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова до 45,42 млн грн.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань у коментарі "Українській правді"

Деталі: Йдеться про справу ДБР за статтями 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період) та 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

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У травні 2025 року  суддя Печерського райсуду залишила Борисова під вартою до 24 червня з альтернативою застави в 20 млн грн. Рішення щодо розміру застави було оскаржене в апеляційному суді.

Що передувало: У грудні  2024 року за Євгена Борисова внесли заставу в розмірі 39,364 млн гривень.

Державне бюро розслідувань отримало інформацію, що після виходу з ізолятора, він планував переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

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Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві 25 грудня на ґанку СІЗО і повідомили йому підозру у вчиненні нових кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 (організація перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період), ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (організація складання та видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа) КК України".

За даними слідства, Борисов організував собі оформлення небойової травми, отриманої навіть не під час виконання службових обов’язків, як такої, що пов’язана із захистом Батьківщини. На підставі хибного рішення службової перевірки та відповідно висновку МСЕК йому було безпідставно нараховано додаткову винагороду на загальну суму 165 тис. 480 грн за період квітень-червень 2022 року.

Передісторія:

  • У розслідуванні Української правди "Батальйон Іспанія" повідомлялося, що родина начальника одеського обласного військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.
  • Пізніше стало відомо, що стосовно Борисова провели службову перевірку, але підстав для відсторонення від посади не виявили.
  • Після цього президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити військкома.
  • Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань Борисова.
  • Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

ДБР
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