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Суд увеличил размер залога экс-военному Борисову до 45 миллионов

Валентина РоманенкоЧетверг, 19 июня 2025, 18:22
Суд увеличил размер залога экс-военному Борисову до 45 миллионов
Экс-военком Борисов в суде. фото «Укринформа»

Коллегия судей Киевского апелляционного суда 19 июня удовлетворила жалобу прокурора и увеличила размер залога для экс-начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова до 45,42 млн грн.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований в комментарии "Украинской правде"

Детали: Речь идет о деле ГБР по статьям 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период) и 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

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В мае 2025 года судья Печерского райсуда оставила Борисова под стражей до 24 июня с альтернативой залога в 20 млн грн. Решение по размеру залога было обжаловано в апелляционном суде.

Что предшествовало: В декабре 2024 года за Евгения Борисова внесли залог в размере 39,364 млн гривен.

Государственное бюро расследований получило информацию, что после выхода из изолятора, он планировал скрываться от следствия, в частности выехать за границу.

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Работники ГБР задержали экс-военкома в Киеве 25 декабря на крыльце СИЗО и сообщили ему подозрение в совершении новых уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 (организация препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период), ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (организация составления и выдача должностным лицом заведомо ложного официального документа) УК Украины".

По данным следствия, Борисов организовал себе оформление небоевой травмы, полученной даже не при исполнении служебных обязанностей, как таковой, связанной с защитой Родины. На основании ложного решения служебной проверки и соответственно заключения МСЭК ему было безосновательно начислено дополнительное вознаграждение на общую сумму 165 тыс. 480 грн за период апрель-июнь 2022 года.

Предыстория:

  • В расследовании Украинской правды "Батальон Испания" сообщалось, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.
  • Позже стало известно, что в отношении Борисова провели служебную проверку, но оснований для отстранения от должности не обнаружили.
  • После этого президент Владимир Зеленский на заседании Ставки поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить военкома.
  • Государственное бюро расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений Борисова.
  • Борисова уволили с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

ГБР
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