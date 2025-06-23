Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін назвав удари по Ірану "неспровокованою агресією"

Ірина БалачукПонеділок, 23 червня 2025, 13:23
Путін назвав удари по Ірану неспровокованою агресією
Глава РФ Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Правитель РФ Володимир Путін відреагував на удари по ядерних об'єктах Ірану, назвавши їх "неспровокованою агресією, яка не має виправдань".

Джерело: російські пропагандистські агентства ТАСС, РИА Новости, РБК з посиланням на заяву глави Кремля під час зустрічі з главою МЗС Ірану Аббасом Аракчі в Москві 23 червня

Пряма мова Путіна: "Неспровокована абсолютно агресія проти Ірану. Не має під собою жодних підстав і жодних виправдань". 

Реклама:

Деталі: Він також додав, що "Росія докладає зусиль, щоб посприяти іранському народу".

Аракчі зі свого боку заявив, що Тегеран вважає нелегітимними дії США та Ізраїлю щодо Ірану.

Чому це важливо: Путін понад 10 років веде неспровоковану криваву війну проти України. Незадовго до зустрічі з Аракчі – вночі 23 червня – російська армія атакувала мирні міста України дронами та ракетами, убивши тільки в Києві та області 8 людей.

РЕКЛАМА:

Щодня окупанти обстрілюють прикордонні області, а також регіони, які межують із тимчасово окупованими територіями, вбиваючи мирних жителів і руйнуючи цивільну інфраструктуру. Серед іншої зброї Росія для ударів по Україні використовує іранські дрони типу "Шахед".

Передісторія:

ПутінІранСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Управління держохорони президента купило розкішні позашляховики по 3,5 мільйони
інфографікаКМІС: 41% українців вважають, що країна рухається до авторитаризму, 50% - до демократії
Росія атакувала 363-ма дронами і 8-ма ракетами: 365 цілей знешкодили
фотоПоліція проводить обшуки у Назарія Гусакова та його родичів
НАБУ і САП просять, крім застави, відсторонити Чернишова від посади
ЗМІ: Білий дім рекомендує припинити фінансування розслідування злочинів РФ в Україні
Усі новини...
Путін
Глава МЗС у Брюсселі закликав залучити "всі дипломатичні інструменти", щоб змусити Путіна до миру
Зеленський після слів Путіна повідомив про низку рішень: зокрема, кадрових
Путін пригрозив, що відмова Києва від визнання "референдумів" – це шанс на нову війну
Останні новини
12:24
Резерви РФ скоротилися втричі, проте потенціал фінансувати війну залишається – НБУ
12:24
Іран відкинув заяву США про відновлення ядерних переговорів наступного тижня
12:23
Дніпропетровщина знову під ракетним ударом РФ, у місті Самар вибухи. Є загиблі
12:22
Управління держохорони президента купило розкішні позашляховики по 3,5 мільйони
12:18
Міноборони пообіцяло збільшення далекобійних операцій у Росії
12:06
футболУспіх Бразилії на клубному чемпіонаті світу – результат реформ. Чому їхня ліга переживає бум
12:03
Умєров розповів, коли Україна планує перейти до теми зустрічі Зеленського і Путіна
11:58
колонкаСевгіль Мусаєва: Україну почали сприймати виробником європейської безпеки
11:49
Дітей із психічними розладами не відправлятимуть до психіатричних лікарень: зміни запрацюють з 1 липня
11:47
США пропонують Ірану пом'якшення санкцій і розблокування рахунків – CNN
Усі новини...
Реклама:
Реклама: