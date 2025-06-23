Путін назвав удари по Ірану "неспровокованою агресією"

Правитель РФ Володимир Путін відреагував на удари по ядерних об'єктах Ірану, назвавши їх "неспровокованою агресією, яка не має виправдань".

Джерело: російські пропагандистські агентства ТАСС, РИА Новости, РБК з посиланням на заяву глави Кремля під час зустрічі з главою МЗС Ірану Аббасом Аракчі в Москві 23 червня

Пряма мова Путіна: "Неспровокована абсолютно агресія проти Ірану. Не має під собою жодних підстав і жодних виправдань".

Реклама:

Деталі: Він також додав, що "Росія докладає зусиль, щоб посприяти іранському народу".

Аракчі зі свого боку заявив, що Тегеран вважає нелегітимними дії США та Ізраїлю щодо Ірану.

Чому це важливо: Путін понад 10 років веде неспровоковану криваву війну проти України. Незадовго до зустрічі з Аракчі – вночі 23 червня – російська армія атакувала мирні міста України дронами та ракетами, убивши тільки в Києві та області 8 людей.

РЕКЛАМА:

Щодня окупанти обстрілюють прикордонні області, а також регіони, які межують із тимчасово окупованими територіями, вбиваючи мирних жителів і руйнуючи цивільну інфраструктуру. Серед іншої зброї Росія для ударів по Україні використовує іранські дрони типу "Шахед".

Передісторія: