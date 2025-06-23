Путін назвав удари по Ірану "неспровокованою агресією"
Правитель РФ Володимир Путін відреагував на удари по ядерних об'єктах Ірану, назвавши їх "неспровокованою агресією, яка не має виправдань".
Джерело: російські пропагандистські агентства ТАСС, РИА Новости, РБК з посиланням на заяву глави Кремля під час зустрічі з главою МЗС Ірану Аббасом Аракчі в Москві 23 червня
Пряма мова Путіна: "Неспровокована абсолютно агресія проти Ірану. Не має під собою жодних підстав і жодних виправдань".
Деталі: Він також додав, що "Росія докладає зусиль, щоб посприяти іранському народу".
Аракчі зі свого боку заявив, що Тегеран вважає нелегітимними дії США та Ізраїлю щодо Ірану.
Чому це важливо: Путін понад 10 років веде неспровоковану криваву війну проти України. Незадовго до зустрічі з Аракчі – вночі 23 червня – російська армія атакувала мирні міста України дронами та ракетами, убивши тільки в Києві та області 8 людей.
Щодня окупанти обстрілюють прикордонні області, а також регіони, які межують із тимчасово окупованими територіями, вбиваючи мирних жителів і руйнуючи цивільну інфраструктуру. Серед іншої зброї Росія для ударів по Україні використовує іранські дрони типу "Шахед".
Передісторія:
- У ніч проти 13 червня Ізраїль заявив, що завдав "превентивного удару", націленого на підрив ядерної програми та проти військових об’єктів Ірану.
- 22 червня близько 2:30 ночі за іранським часом військово-повітряні сили США атакували три ядерних обʼєкти Ірану – Фордо, Натанз та Ісфахан.
- Атаку назвали успішною, а президент США Дональд Трамп заявив, що Тегеран повинен негайно укласти мир. Він пригрозив "набагато масштабнішими ударами" в майбутньому, якщо цього не станеться.
- Також Трамп застеріг Іран від "будь-якої помсти" після того, як США атакувала три ядерні об'єкти в країні.
- Раніше президент США Дональд Трамп розповів, що російський лідер Володимир Путін запропонував своє посередництво для врегулювання конфлікту на Близькому Сході, але Трамп порадив йому спершу врегулювати російсько-українську війну.