Путин назвал удары по Ирану "неспровоцированной агрессией"
Правитель РФ Владимир Путин отреагировал на удары по ядерных объектах Ирана, назвав их "неспровоцированной агрессией, не имеющей оправданий".
Источник: российские пропагандистские агентства ТАСС, РИА Новости, РБК со ссылкой на заявление главы Кремля во время встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Москве 23 июня
Прямая речь Путина: "Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана. Не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий".
Детали: Он также добавил, что "Россия предпринимает усилия, чтобы оказать содействие иранскому народу".
Аракчи в свою очередь заявил, что Тегеран считает нелегитимными действия США и Израиля в отношении Ирана.
Почему это важно: Путин более 10 лет ведет неспровоцированную кровавую войну простив Украины. Незадолго до встречи с Аракчи – ночью 23 июня – российская армия атаковала мирные города Украины дронами и ракетами, убив только в Киеве и области 8 людей.
Каждый день оккупанты обстреливают приграничные области, а также регионы, граничащие с временно оккупированными территориями, убивая мирных жителей и разрушая гражданскую инфраструктуру. Среди другого оружия Россия для ударов по Украине использует иранские дроны "Шахед".
Предыстория:
- В ночь на 13 июня Израиль заявил, что нанес "превентивный удар", направленный на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.
- 22 июня около 2:30 ночи по иранскому времени военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан.
- Атаку назвали успешной, а президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен немедленно заключить мир. В противном случае он пригрозил "гораздо более масштабными ударами" в будущем.
- Также Трамп предостерег Иран от "любой мести" после того, как США атаковали три ядерных объекта в стране.
- Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что российский лидер Владимир Путин предложил свое посредничество для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, но Трамп посоветовал ему сначала урегулировать российско-украинскую войну.