Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин назвал удары по Ирану "неспровоцированной агрессией"

Ирина БалачукПонедельник, 23 июня 2025, 13:23
Путин назвал удары по Ирану неспровоцированной агрессией
Глава РФ Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Правитель РФ Владимир Путин отреагировал на удары по ядерных объектах Ирана, назвав их "неспровоцированной агрессией, не имеющей оправданий".

Источник: российские пропагандистские агентства ТАСС, РИА Новости, РБК со ссылкой на заявление главы Кремля во время встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Москве 23 июня

Прямая речь Путина: "Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана. Не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий".  

Реклама:

Детали: Он также добавил, что "Россия предпринимает усилия, чтобы оказать содействие иранскому народу".

Аракчи в свою очередь заявил, что Тегеран считает нелегитимными действия США и Израиля в отношении Ирана.

Почему это важно: Путин более 10 лет ведет неспровоцированную кровавую войну простив Украины. Незадолго до встречи с Аракчи – ночью 23 июня – российская армия атаковала мирные города Украины дронами и ракетами, убив только в Киеве и области 8 людей.

Каждый день оккупанты обстреливают приграничные области, а также регионы, граничащие с временно оккупированными территориями, убивая мирных жителей и разрушая гражданскую инфраструктуру. Среди другого оружия Россия для ударов по Украине использует иранские дроны "Шахед".

РЕКЛАМА:

Предыстория:

ПутинИранСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
РФ захватила в Донецкой области одно из крупнейших месторождений лития в Европе
ОбновленоДнепропетровская область снова под ракетным ударом РФ: в городе Самар погибли четыре человека, еще 17 ранены
Китай подтвердил торговую сделку с США: согласовали поставки критического сырья
Управление госохраны президента купило роскошные внедорожники по 3,5 миллиона
инфографикаКМИС: 41% украинцев считают, что страна движется к авторитаризму, 50% - к демократии
Россия атаковала 363-мя дронами и 8-ю ракетами: 365 целей обезвредили  
Все новости...
Путин
Глава МИД в Брюсселе призвал задействовать "все дипломатические инструменты", чтобы принудить Путина к миру
Зеленский после слов Путина сообщил о ряде решений: в частности, кадровых
Путин пригрозил, что отказ Киева от признания "референдумов" – это шанс на новую войну
Последние новости
13:54
В Одессе объявили подозрение чиновникам из-за смерти 1-летнего мальчика, тело которого нашли в морозилке
13:44
ГУР раскрыло начинку нового иранского "Шахеда" с ИИ и американским компьютером
13:33
Более 50% украинцев доверяют Папе Римскому как посреднику в мирных переговорах с РФ: опрос
13:31
фотоМать Стефанишиной купила квартиру в элитном ЖК вчетверо дешевле, чем на рынке – hromadske
13:26
Как из советской кофемолки масштабировать производство сладостей. История MasloTOM
13:21
В последние дни июня в Украине будет дождливо
13:21
РФ захватила в Донецкой области одно из крупнейших месторождений лития в Европе
13:19
ОбновленоДнепропетровская область снова под ракетным ударом РФ: в городе Самар погибли четыре человека, еще 17 ранены
13:18
видеоГБР: Работники Харьковского СИЗО оставили задержанного умирать в камере
13:08
УП: В регионах планируют сменить руководителей прокуратур, кого предлагают назначить в Кравченко?
Все новости...
Реклама:
Реклама: