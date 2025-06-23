Путин назвал удары по Ирану "неспровоцированной агрессией"

Правитель РФ Владимир Путин отреагировал на удары по ядерных объектах Ирана, назвав их "неспровоцированной агрессией, не имеющей оправданий".

Источник: российские пропагандистские агентства ТАСС, РИА Новости, РБК со ссылкой на заявление главы Кремля во время встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Москве 23 июня

Прямая речь Путина: "Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана. Не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий".

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Детали: Он также добавил, что "Россия предпринимает усилия, чтобы оказать содействие иранскому народу".



Аракчи в свою очередь заявил, что Тегеран считает нелегитимными действия США и Израиля в отношении Ирана.

Почему это важно: Путин более 10 лет ведет неспровоцированную кровавую войну простив Украины. Незадолго до встречи с Аракчи – ночью 23 июня – российская армия атаковала мирные города Украины дронами и ракетами, убив только в Киеве и области 8 людей.

Каждый день оккупанты обстреливают приграничные области, а также регионы, граничащие с временно оккупированными территориями, убивая мирных жителей и разрушая гражданскую инфраструктуру. Среди другого оружия Россия для ударов по Украине использует иранские дроны "Шахед".

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