Чернышов говорит, что сам пришел в НАБУ
Вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов заявил, что в понедельник прибыл в Национальное антикоррупционное бюро.
Источник: Чернышов в Facebook
Прямая речь: "Было много слухов о возможных процессуальных действий по отношению ко мне, поэтому лично прибыл в Национальное антикоррупционное бюро Украины, чтобы разобраться в ситуации.
Моя позиция остается неизменной: все должно решаться законным способом, и правда должна возобладать".
Детали: Вице-премьер добавил, что "открыт к взаимодействию".
"Украинская правда" обратилась в НАБУ за комментарием.
Что предшествовало: Вице-премьер - министр национального единства Алексей Чернышов сообщил, что вернулся в Украину из командировки и 23 июня возвращается к работе в Кабмине.
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Предыстория:
- 13 июня НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков. Антикоррупционные органы сообщили о подозрении 5 фигурантам, среди которых два человека, связанные с Чернышовым, – бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк. По информации УП в правоохранительных и политических кругах около месяца назад у Чернышова были проведены обыски.
- На этой неделе Чернышов находился за границей, в его пресс-службе заявили, что у него "плановая командировка в странах Европейского Союза". 21 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Чернышов находится в зарубежной командировке, после завершения которой он должен вернуться.
- В субботу нардеп Ярослав Железняк сообщил, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату Кабмина приглашение Чернышову явиться для вручения подозрения 23 июня. Это подтвердил источник УП.
- По информации источников УП, семья Чернышова в эти дни выехала из Украины.
- Источники ZN.UA и УП сообщили, что бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич планирует провести встречу с Чернышовым и попытается убедить его вернуться в Украину в озвученные президентом сроки.