Чернышов говорит, что сам пришел в НАБУ

Вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов заявил, что в понедельник прибыл в Национальное антикоррупционное бюро.

Источник: Чернышов в Facebook

Прямая речь: "Было много слухов о возможных процессуальных действий по отношению ко мне, поэтому лично прибыл в Национальное антикоррупционное бюро Украины, чтобы разобраться в ситуации.

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Моя позиция остается неизменной: все должно решаться законным способом, и правда должна возобладать".

Детали: Вице-премьер добавил, что "открыт к взаимодействию".

"Украинская правда" обратилась в НАБУ за комментарием.

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Что предшествовало: Вице-премьер - министр национального единства Алексей Чернышов сообщил, что вернулся в Украину из командировки и 23 июня возвращается к работе в Кабмине.

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