У телефоні Зінченка знайшли фото зброї, меми про Фаріон та досьє на інших діячів

У Шевченківському районному суді міста Львова представили вміст телефону обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Там знайшли меми з Фаріон, скриншот карт Львова, фото зброї, переписку про купівлю пістолета та досьє на інших публічних діячів.

Джерело: "Суспільне" із зали суду

Деталі: Зокрема в телефоні підозрюваного знайшли скриншоти з картою Львова: розташування НУ "Львівська політехніка", скверу Юра, проспекту Чорновола, частини вул. Замарстинівської та будинку на Масарика, 3, де проживала Фаріон.

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Фото – Ольга Іващук із "Суспільне Львів"

Також у телефоні були зображення нацистського та проросійського характеру зі свастикою, Гітлером та логотипом ФСБ, з російськими "Z", георгіївською стрічкою та неонацистськими лозунгами. Зінченко заявив, що вони не стосуються його поглядів і є просто мемами.

Крім того, в телефоні було зображення, яке висміює Фаріон, завантажене вже після вбивства, трохи більше ніж за пів доби до затримання Зінченка. Адвокат обвинуваченого Ігор Сулима заявив, що хоч на фото жінка, схожа на Ірину Фаріон, але експертиза ще не проводилась і не можна сказати на 99,9%, що це є загибла.

Фото – Ольга Іващук із "Суспільне Львів"

Фото – Ольга Іващук із "Суспільне Львів"

Окрім того, в телефоні є фото зброї.

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Прокурор також зачитав, де обвинувачений під ніком "Параноїк" намагався з'ясувати, чи можна переробити пістолет "Stalker 2914 UK", скільки така послуга коштує і скільки часу на це потрібно.

Також Зінченко домовлявся про придбання пістолета "Stalker 2914" за 3100 грн.

За словами прокурора, 7.04-8.04 2024 фігурант купив на сайті вже перероблений пістолет "Stalker 2906" в особи під ніком "Робін Гуд" за 4 тисячі.

Після цього прокурор зачитав нотатки з телефону Зінченка щодо стеження за об'єктами та того, як не бути пійманим, а також список необхідних для цього речей.

У хмарному сховищі, яким користувався Зінченко, знайдено PDF-файл з назвою "Фаріон Ірина Дмитрівна", створений 6 березня 2024 року. Він містить дані про вбиту, її документи і місце роботи. Також виявили досьє на міського голову Дніпра Бориса Філатова, блогера та волонтера Сергія Стерненка і політика та бізнесмена Геннадія Корбана.

Наступне засідання у справі призначили на 21 липня об 11:00.

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