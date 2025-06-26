В телефоне Зинченко нашли фото оружия, мемы о Фарион и досье на других деятелей

В Шевченковском районном суде города Львова представили содержимое телефона обвиняемого в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеслава Зинченко. Там нашли мемы с Фарион, скриншот карт Львова, фото оружия, переписку о покупке пистолета и досье на других публичных деятелей.

Источник: "Суспільне" из зала суда

Детали: В частности, в телефоне подозреваемого нашли скриншоты с картой Львова: расположение НУ "Львовская политехника", сквера Юра, проспекта Черновола, части ул. Замарстыновской и дома на Масарика, 3, где проживала Фарион.

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Фото – Ольга Иващук із "Суспільне Львів"

Также в телефоне были изображения нацистского и пророссийского характера со свастикой, Гитлером и логотипом ФСБ, с российскими "Z", георгиевской лентой и неонацистскими лозунгами. Зинченко заявил, что они не касаются его взглядов и являются просто мемами.

Кроме того, в телефоне было изображение, которое высмеивает Фарион, загруженное уже после убийства, чуть более чем за полсуток до задержания Зинченко. Адвокат обвиняемого Игорь Сулима заявил, что хоть на фото женщина, похожая на Ирину Фарион, но экспертиза еще не проводилась и нельзя сказать на 99,9%, что это погибшая.

Фото - Ольга Иващук из "Суспільне Львів"

Фото - Ольга Иващук из "Суспільне Львів"

Кроме того, в телефоне есть фото оружия.

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Прокурор также зачитал, где обвиняемый под ником "Параноик" пытался выяснить, можно ли переделать пистолет "Stalker 2914 UK", сколько такая услуга стоит и сколько времени на это нужно.

Также Зинченко договаривался о приобретении пистолета "Stalker 2914" за 3100 грн.

По словам прокурора, 7.04-8.04 2024 фигурант купил на сайте уже переделанный пистолет "Stalker 2906" у лица под ником "Робин Гуд" за 4 тысячи.

После этого прокурор зачитал заметки с телефона Зинченко относительно слежки за объектами и того, как не быть пойманным, а также список необходимых для этого вещей.

В облачном хранилище, которым пользовался Зинченко, найден PDF-файл с названием "Фарион Ирина Дмитриевна", созданный 6 марта 2024 года. Он содержит данные об убитой, ее документы и место работы. Также обнаружили досье на городского голову Днепра Бориса Филатова, блогера и волонтера Сергея Стерненко и политика и бизнесмена Геннадия Корбана.

Следующее заседание по делу назначили на 21 июля в 11:00.

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