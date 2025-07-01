МВС не бачить загрози Філатову попри досьє на нього в телефоні підозрюваного у вбивстві Фаріон

Міністерство внутрішніх справ заявило, що слідство не виявило ознак підготовки нападу на мера Дніпра Бориса Філатова у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон.

Джерело: МВС, мер Дніпра Борис Філатов, Нацполіція України

Деталі: 27 червня Філатов опублікував звернення до міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка після того, як у ЗМІ зʼявилася інформація про виявлення його досьє в телефоні підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон – В’ячеслава Зінченка.

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Філатов звернувся з вимогою пояснити, чому його не було проінформовано, тоді як нардеп Максим Бужанський, за його словами, таке попередження отримав.

Міський голова Дніпра також повідомив, що 13 березня біля його офісу троє невідомих у формі компанії ДТЕК, на автомобілі з підробленими номерами, встановили камеру відеоспостереження. Офіс розташований поруч з його приватним будинком. За його словами, про цей факт він повідомив МВС ще 19 березня, але реакції не отримав.

"Проте саме зараз – завдяки оприлюдненій напередодні у ЗМІ інформації про перебіг вказаного судового засідання – мені стало достеменно зрозуміло, з якою метою це тоді робилося", – додав міський голова Дніпра

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Окремо він нагадав, що 1 травня на активіста Сергія Стерненка, досьє на якого, за словами Філатова, також було знайдено в телефоні Зінченка, скоїли замах.

"Аналізуючи вищевказані події, неможливо дійти до іншого висновку, крім як про те, що всі зазначені події повʼязані між собою. І після оприлюднення інформації щодо наявності низки досьє відносно відомих осіб цей висновок є очевидним", – вважає Філатов.

У Нацполіції повідомили, що під час досудового розслідування, матеріали якого передали до суду 25 грудня 2024 року, правоохоронці відпрацювали всю інформацію, зібрану підозрюваним.

"За результатами встановлення всіх об’єктивних обставин, у справі не здобуто інформацію, яка б свідчила про підготовку до злочинів відносно активіста та очільника міської ради", – зазначили в Нацполіції.

Через відсутність публічної відповіді від МВС, 1 липня Філатов оприлюднив повторне звернення, в якому поставив Клименку п’ять запитань, зокрема:

"1. Чому за наявності однакових підстав, я, як громадянин України та міський голова мільйонного міста, не був, на відміну від нардепа Бужанського, попереджений, що підозрюваний у вбивстві Фаріон має досьє також і відносно мене?

2. Чому працівники МВС України не поінформували мене про це ані після отримання даної інформації під час досудового розслідування, ані після замаху на Сергія Стерненка?

3. Чому я повинен дізнаватись зазначену інформацію від журналістів, які брали участь у судовому засіданні, а не від представників правоохоронних органів?

4. Чи поінформували б Ваші підлеглі особисто Вас, якби у телефоні ймовірного вбивці Фаріон було досьє на Ваше імʼя?Як би Ви діяли у такому випадку? Чи не вважаєте Ви, що в очолюваній Вами системі МВС діють подвійні стандарти?

5. У разі, якщо б Вам так само довелося дізнаватися про існування такого досьє лише із ЗМІ, як би Ви діяли відносно своїх підлеглих – враховуючи факт замаху на Стерненка?".

Через кілька годин після публікації другого звернення Бориса Філатова, МВС оприлюднило офіційну позицію щодо його заяв.

Дослівно МВС: "Міністерство внутрішніх справ України вважає неприпустимим використання чутливих тем, пов’язаних із безпекою громадян, для створення маніпуляцій, провокацій та використання у власних політичних цілях".

Деталі: У відомстві зазначили, що на момент першого брифінгу щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон (липень 2024 року) ім’я Бориса Філатова не фігурувало у матеріалах кримінального провадження.

"Єдина зафіксована на той час активність підозрюваного стосувалася окремих публічних осіб, зокрема згадуваного під час брифінгу народного депутата, на якого була зібрана інформація про місце проживання та членів сімʼї.

Інформація про введення підозрюваним у пошукових системах прізвища Бориса Філатова була встановлена пізніше – уже під час поглибленого аналізу його цифрових слідів під час подальших процесуальних дій", – йдеться в повідомленні.

У результаті, як зазначають у МВС, слідство Національної поліції не виявило ознак підготовки до злочину щодо Філатова, а також відсутні будь-які матеріали, які свідчили б про реальну загрозу його життю чи здоров’ю.

Дослівно МВС: "Також Національна поліція діє виключно у правовому полі і спирається на факти, отримані в межах досудового розслідування".

Деталі: У МВС також закликали політиків утриматися від поширення суб’єктивних оцінок, які можуть дезінформувати суспільство й створювати враження про "подвійні стандарти".

У відомстві додали, що МВС і Нацполіція залишаються відкритими до комунікації, але засуджують спроби тиску на слідство або маніпуляції з використанням безпекових питань.

Нагадаємо:

26 червня журналісти "Суспільного" повідомили, що у Шевченківському районному суді міста Львова представили вміст телефону обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Там знайшли меми з Фаріон, скриншот карт Львова, фото зброї, переписку про купівлю пістолета та досьє на інших публічних діячів.

Зокрема, у хмарному сховищі, яким користувався Зінченко, знайдено PDF-файл з назвою "Фаріон Ірина Дмитрівна", створений 6 березня 2024 року. Він містить дані про вбиту, її документи і місце роботи. Також виявили досьє на міського голову Дніпра Бориса Філатова, блогера та волонтера Сергія Стерненка і політика та бізнесмена Геннадія Корбана.

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