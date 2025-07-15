Зеленский назвал главные задачи нового Кабмина на полгода

Свириденко и Федоров на совещании у президента. фото ОП

Президент провел совещание с вице-премьерами Юлией Свириденко и Михаилом Федоровым, на которых были определены задачи для Кабинета министров на ближайшие полгода.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Совещание с Юлией Свириденко и Михаилом Федоровым. Готовим первые шаги обновленного правительства. Детализировали задачи на следующие шесть месяцев".

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Детали: По словам президента, главное – увеличить производство собственного оружия в Украине, полностью обеспечить контрактирование необходимых объемов всех типов дронов для Сил обороны Украины, провести ощутимую дерегуляцию и высвободить внутренний экономический потенциал страны, а также обеспечить полное выполнение программ социальной поддержки людей.

Было определено, каких результатов можно достичь за первые полгода работы нового правительства, добавил Зеленский.

Напомним: Статья 10 закона о режиме военного положения содержит норму о невозможности прекращения полномочий Кабинета министров во время военного положения. Отставка премьера автоматически влечет за собой увольнение всего правительства.

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Предыстория:

14 июля президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины.

По данным источников УП, назначение нового состава Кабинета министров в Верховной Раде планируется на 17 июля, на следующий день после голосования об отставке.

По словам источников УП, вместо Свириденко руководить Министерством экономики планируют назначить действующего первого заместителя министра Алексея Соболева. О других планируемых кадровых изменениях читайте здесь.

Глава государства сообщил, что рассматривает нынешнего министра обороны Рустема Умерова на должность посла Украины в Соединенных Штатах. На фоне слухов, кто может заменить Умерова, Зеленский заявил, что опыт премьер-министра Дениса Шмыгаля будет полезным на позиции министра обороны.

Знать больше: Премьер в правительственном "Квартале". Сможет ли Свириденко заменить Шмыгаля