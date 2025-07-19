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Ворог окупував ще один населений пункт на Сумщині – DeepState

Ольга Глущенко Субота, 19 липня 2025, 00:46
Ворог окупував ще один населений пункт на Сумщині – DeepState
карта DeepState

У ніч проти 19 липня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що росіяни окупували Яблунівку в Сумській області.

Джерело: DeepState

Деталі: Крім інформації про окуповану Яблунівку, аналітики повідомили про просування ворога біля Юнаківки на Сумщині, Хатнього і Романівки на Харківщині, Торецька на Донеччині.

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Передісторія:

  • У ніч проти 4 червня аналітичний проєкт DeepState оновив дані та повідомив, що росіяни окупували Андріївку та Водолаги Сумської області.
  • 3 червня в DeepState повідомили, що російські окупаційні війська захопили Костянтинівку на півночі Сумщини. Уточнювалася ситуація щодо ще трьох населених пунктів – Кіндратівки, Водолаги та Олексіївки, які потенційно могли перейти під контроль ворога.
  • У ніч проти 1 червня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію села Володимирівка Сумської області.
  • 1 червня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону повідомив, що російська армія продовжує тиснути у Сумській області, розширюючи територію для заходу своїх військ. 
  • У ніч на 7 червня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію російськими військами ще двох населених пунктів на півночі Сумської області. Ще біля трьох ворог має тактичні просування.

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російсько-українська війнаокупація
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