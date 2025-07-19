Враг оккупировал еще один населенный пункт в Сумской области – DeepState

В ночь на 19 июля аналитический проект DeepState сообщил, что россияне оккупировали Яблоновку в Сумской области.

Источник: DeepState

Детали: Помимо информации об оккупированной Яблоновке, аналитики сообщили о продвижении врага возле Юнаковки в Сумской области, Хатнего и Романовки в Харьковской области, Торецка в Донецкой области.

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Предыстория:

В ночь на 4 июня аналитический проект DeepState обновил данные и сообщил, что россияне оккупировали Андреевку и Водолаги Сумской области.

3 июня в DeepState сообщили, что российские оккупационные войска захватили Константиновку на севере Сумщины. Уточнялась ситуация по еще трем населенным пунктам – Кондратьевке, Водолаге и Алексеевке, которые потенциально могли перейти под контроль врага.

В ночь на 1 июня аналитический проект DeepState сообщил об оккупации села Владимировка Сумской области.

1 июня спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона сообщил, что российская армия продолжает давить в Сумской области, расширяя территорию для захода своих войск.

В ночь на 7 июня аналитический проект DeepState сообщил об оккупации российскими войсками еще двух населенных пунктов на севере Сумской области. Еще возле трех враг имеет тактические продвижения.

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